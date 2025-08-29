אישה יהודייה בשנות ה-70 לחייה נדקרה השבוע בעת שערכה קניות בסניף רשת הסופרמרקטים "Loblaws" שבמערב אוטווה - בסמוך לאזור המזון הכשר. עדי ראייה דיווחו כי האישה ענדה מגן דוד בזמן התקיפה.

היא נדקרה בבטנה ופונתה לבית החולים במצב קשה, אך לאחר יומיים חלה הטבה במצבה והיא שוחררה לביתה.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום עצרו בזירה את החשוד במעשה - ג'וזף (ג'ו) רוק, תושב העיר קורנוול שבדרום-מזרח אונטריו, כ-100 ק"מ מאוטווה.

ראש העיר אוטווה, מארק סאטקליף, מסר כי מדובר במעשה "מזעזע ומעורר צער", וציין: "אלימות נתעבת זו גרמה לטלטלה עמוקה בקהילה היהודית בעיר. עמדתי בקשר עם משפחת הקורבן ועם מנהיגי הקהילה כדי להביע תמיכה וסולידריות בשם כלל תושבי אוטווה".

החשוד פרסם בשנים האחרונות שורת פוסטים אנטישמיים ברשתות החברתיות, שבהם כתב בין היתר כי "אינו מחויב לאהוב יהודים" וכינה את מדינת ישראל "מרושעת מאוד".

ארגון "בני ברית קנדה" פרסם בתגובה הצהרה חריפה, ובה נאמר: "הפוסטים של ג'וזף רוק אינם מותירים ספק באשר למניע לתקיפה. מדובר באדם שטוף שנאה ואנטישמי מובהק". בהודעה צוטטו דבריו של רוק, לפיהם "היהודים הפכו לערמומיים בממשלות, בעסקים, בקונצרנים תקשורתיים ובמוסדות חינוך כדי לעשות את מה שהם עושים טוב יותר מכולם - הם אדוני התעמולה, המניפולציה וההכפשה".