סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי גוש הקואליציה מתחזק בשני מנדטים ומפלגת כחול לבן יורדת אל מתחת לאחוז החסימה.

מהנתונים עולה שגם מפלגתו של יאיר גולן מאבדת מכוחה וכך גם נפתלי בנט וגדי איזנקוט.

לו היו הבחירות נערכות כיום, על פי הסקר, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-23 מנדטים ומפלגתו של בנט ב-22.

ישראל ביתנו מקבלת 11 מושבים, הדמוקרטים 9, מפלגה בראשות איזנקוט 9, ש"ס 8, יש עתיד 8, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 7, רע"מ 6, חד"ש-תע"ל 5 ומפלגת הציונות הדתית 4.

בל"ד וכחול לבן אינן עוברות את אחוז החסימה.

גוש הקואליציה משיג 50 מנדטים, גוש האופוזיציה יחד עם בנט ואיזנקוט מגיע ל-59 והמפלגות הערביות עם 11 מושבים.