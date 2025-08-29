50 שנים של התיישבות: היישוב עפרה שבחבל בנימין חגג אמש 50 שנים להקמתו. לאירוע המיוחד הגיעו אלפי מתושבי עפרה שנהנו מהופעה של יונתן רזאל.

במהלך האירוע שר המורשת עמיחי אליהו הכריז כי הוא פועל להקמת מוזיאון מורשת במקום, "אנחנו פועלים בשטחי A כדי לשמור על נכסי המורשת היהודית. נקים בעפרה את מוזיאון המורשת, המשרד ישקיע בהקמת המוזיאון שיספר את סיפור המורשת של יהודה ושומרון".

שר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ אמר כי "הריבונות על שטחי המולדת שלנו לא נמצאת בוושינגטון, לא באו"ם, לא באירופה ולא בשום מקום נידח - הריבונות שלנו נמצאת במרחק החלטה היסטורית אבל מתבקשת ברחוב עזה בירושלים. אדוני ראש הממשלה, קבל את ההחלטה".

עוד אמר השר סמוטריץ "קראתי דיווח הבוקר שכביכול יש איזה דיון תיאורטי האם מחילים ריבונות רק על בקעת הירדן או מעבר לכך ואני רוצה לומר בקול ברור ונחרץ: לא עושים חצי עבודה ולא רבע, ריבונות ישראלית מחילים על כל השטח. פשוט, כי זו ארצנו".

ראש המועצה האזורית מטה בנימין וראש מועצת יש"ע ישראל גנץ: "עפרה היא הרבה מעבר ליישוב. היא ראשית הדרך, הראשון ביישובי בנימין שבין ירושלים לעפולה. מהחבורה הקטנה שעלתה אל הגבעות, ועד הקהילה המפוארת שיושבת כאן היום, עפרה סימנה את הדרך לכולנו: הדרך שמחברת בין חלום למציאות, בין אמונה לעשייה, בין עם ישראל למורשת ישראל. לאורך חמישה עשורים, עפרה הייתה ותמשיך להיות ראש חץ של ההתיישבות כולה".

מזכיר היישוב שמואל (סמי) קרסנטי: "עוד יבואו ימים שעפרה תהפוך מיישוב לעיר! נרחיב את היישוב צפונה דרומה ומזרחה. על מנת להגשים את החלום הזה שהוא לא שייך רק לי אלא חלומם של אלפים רבים, נצטרך את הסיוע של ממשלת ישראל. היום יובל שנים לעפרה, אנחנו פונים מבקשים ודורשים, את הסדרת היישוב עפרה. בשנים האחרונות עפרה צומחת גם לגובה, אנו חונכים בימים אלה שכונות חדשות, והן מצטרפות לכ-800 בתי אב. אנחנו נפתח השנה כיתות א' חדשות, ישנם 8 גני ילדים, ואולפנא עם למעלה מאלף תלמידות. אנחנו נמשיך לצמוח ולפרוח. אנו מגשימים את חזון הנביאים והנחלת עם ישראל בארץ ישראל".

באירוע נחשף הג'יפ הראשון שעלה לעפרה לפני 50 שנים והוא יוצג במוזיאון שיוקם ביישוב.