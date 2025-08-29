יו"ר מפלגת דגל התורה ח"כ משה גפני הודיע כי ימליץ לגדולי התורה החרדים להתנגד לכל הצעות התקציב שתציג הממשלה.

גפני נימק את עמדתו בהפרת הסכמים תקציביים שנחתמו עם המפלגות החרדיות.

בהודעה שפרסם גפני נכתב כי "לאור הפרת הסיכומים בנושאים התקציביים - אמליץ לגדולי התורה שנתנגד לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא".

האיום מגיע על רקע הערכות במשרד האוצר לפיהן למדינת ישראל לא יהיה תקציב מאושר לשנת 2026 עד לסוף השנה הנוכחית.

בכירים במשרד מעריכים כי לא נותר מספיק זמן להשלמת כל השלבים הנדרשים לאישור התקציב.

גורמים באוצר מסבירים כי התהליך כולל הכנת התקציב וחוק ההסדרים, אישורם בממשלה, קריאה ראשונה בכנסת, הכנת 33 תקציבי המשרדים בדיונים באוצר, ואישורם לאחר חודשיים של דיונים בוועדות הכנסת ובקריאות שנייה ושלישית.

לדברי הגורמים באוצר, התהליך הרגיל אורך יותר משישה חודשים, בעוד שנותרו רק ארבעה חודשים עד לסוף דצמבר.