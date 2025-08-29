אברך חרדי מאשדוד נפצע בתקיפה חמורה באשקלון כאשר גבר השליך לעברו סלע כבד וגרם לו לפציעות בראש.

התוקף, שרכב על אופניים חשמליים, נמלט מהמקום מיד לאחר המעשה.

התקרית התרחשה ביום רביעי בשעות הערב המאוחרות כאשר האברך, בן 30, סיים את עיסוקיו באשקלון ופנה לתחנת האוטובוס לחזרה לביתו באשדוד.

לפי עדותו שמסר מאוחר יותר למשטרה, המתקפה הייתה בלתי מנומקת וללא כל מגע קודם או התגרות עם התוקף.

עוברי דרך שהבחינו בנפגע מוטל על הכביש ומדמם הזעיקו מיידית כוחות חירום למקום. צוות מד"א שהגיע לזירה העניק לו טיפול ראשוני ופינה אותו לבית החולים אסותא אשדוד.

במהלך אשפוזו במחלקה, חוקרים מתחנת אשדוד גבו ממנו עדות מפורטת על האירוע ופתחה בחקירה.