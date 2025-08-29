אירוע התרמה לעזה שתוכנן להתקיים בבית הסגול שבירושלים ביוזמת ארגון השמאל "עומדים ביחד", בוטל ברגע האחרון בעקבות פנייה של ארגון זכויות האדם "בצלמו" לגורמי ביטחון בכירים.

אתמול נודע ל"בצלמו" על כוונת הארגון לקיים את האירוע בלב ירושלים. מנכ"ל הארגון, שי גליק, פנה בדחיפות למפקד מחוז ירושלים ניצב אמיר ארזני, לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולראש עיריית ירושלים משה ליאון בדרישה לאסור את קיום האירוע.

גליק טען כי מדובר בסיוע ישיר לתושבי מדינת אויב, והזכיר כי בעבר משטרת חיפה אסרה על קיום אירוע דומה. לדבריו, ישנו חשש ממשי שהכספים שיאספו יועברו לארגון חמאס או לגורמים המשתפים איתו פעולה.

תמכו בפעילות בצלמו למען ביטחון ישראל - לחצו לתרומה

בהמשך לפנייה, הודיעה משטרת ישראל לפעילי הארגון כי האירוע איננו חוקי. זמן קצר לאחר מכן הודיעו המארגנים על ביטולו.

גליק, מסר "לא נאפשר לאף גוף קיצוני להקים חמ"ל גיוס כספים לחמאס או לתושבי האויב בלב ירושלים. אני מודה למשטרת ירושלים ולשר לביטחון לאומי שעומדים נחושים במאבק נגד הטרור וההסתה. ארגון עומדים ביחד הינו ארגון הסתה קיצוני והגיע הזמן להוציאו מחוץ לחוק. אנחנו נמשיך לעקוב אחר כל ניסיון להסית נגד חיילינו ולהזדהות עם אויבי ישראל ונעצור את זה".

תמכו בפעילות בצלמו למען ביטחון ישראל - לחצו לתרומה