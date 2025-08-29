העימות בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מחריף סביב המדיניות החדשה להתמודדות עם חסימות כבישים במהלך הפגנות.

על רקע הפרסומים כי היועמ"שית צפויה להתנגד למסמך שהציג תקף השר את התנהלותה.

"אני לא חושב שהיא יכולה להתנגד למסמך כזה, מי שמחליט על המדיניות של המשטרה זה אני ולא היועמ"שית", קבע בן גביר. השר הוסיף וטען כי המסמך נמצא על שולחנה של היועמ"שית ללא מענה ממשי זה כחודש וחצי ולדבריו הסיבה לכך פוליטית. "אני חושב שיכול להיות שהיא מאוד רוצה כאוס ואנרכיה ברחובות", האשים.

לטענת בן גביר, בעבר ננקטה יד קשה הרבה יותר כלפי מפגינים שחסמו צירים, והוא העלה טענה לאכיפה בררנית. הוא הזכיר את תקופתו כעורך דין ואמר כי ייצג "עשרות בנות שעצרו למשך חודשים על חסימת כבישים" במקרים שהגדיר "פחות חמורים".

לדבריו, כיום המצב שונה לחלוטין. "פתאום עכשיו, יש קומץ שנותנים להם לעשות אנרכיה. פתאום אין כתבי אישום, אסור לעצור אותם, פתאום הם פרח מוגן".

מסמך המדיניות שהפיץ השר לביטחון לאומי אמש מתווה קווים מנחים לפעולת המשטרה בהפגנות הכוללות חסימות כבישים. המסמך מגדיר רשימת צירים חיוניים שלא תותר חסימתם בשום תנאי, ובהם צירי גישה לבתי חולים ומרכזים רפואיים, דרכי גישה לנמל התעופה בן גוריון, כבישי חירום, צירים שסגירתם עלולה להוביל לבידוד יישובים שלמים, וכן כבישים מרכזיים, ארציים ומהירים.