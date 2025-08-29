היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מבהירה הבוקר (שישי) כי יש לבצע אכיפה נגד חייבים גיוס המבקשים לצאת לאומן.

"מתווה שתכליתו הוא הימנעות מהפעלת סמכויות אכיפת הדין נגד חבי גיוס שאינם מתגייסים ומפרים את חובתם לפי חוק שירות ביטחון, בנמל התעופה או במעברי הגבול, מנוגד לדין", טענה בהרב-מיארה.

לדעתה "הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני. אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק כמתואר ולהורות לרשויות האכיפה להימנע מהפעלת סמכויות אכיפת הדין".

בכיר במפלגות החרדיות הגיב: "היועצת מוכיחה שהיא מקור הבעיה. יש לה רצון לייצר קרע וכאוס בעם ולצערנו, לשם זה אכן הולך. הכישלון הגדול ביותר של נתניהו הוא היועצת המשפטית שלו, שאפילו אינו מסוגל להזיז אותה הצידה".