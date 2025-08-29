מענה ציוני לתוכנית פיאד: מיזם עגלות הגבורה ינציח לוחמים שנפלו במלחמה בסיוע לחוות חקלאיות השומרות על אדמות המדינה.

המיזם ימסור 40 עגלות עם ציוד בנייה וציוד חקלאי לעשרות חוות השומרות על אדמות המדינה בנגב בגליל וביו"ש לזכר 40 נופלים במלחמה. שחר יהלום שבעלה יהודה נפל בלבנון: "המשך טבעי לאהבת הארץ של יהודה ושאר הנופלים"

במשך שנים מאז הושקה תוכנית פיאד הרשות הפלסטינית מעודדת הקמה של חוות במטרה לנצח במלחמה השקטה על השטח. מנגד, בשנים האחרונות החוות החקלאיות השומרות על אדמות המדינה הולכות ותופסות תאוצה עד כדי היפוך המגמה כשיותר ויותר שטח חוזר לשליטה יהודית והחוות הפלסטיניות הולכות ונדחקות. במטרה להיאבק בחוות הרשות הפלסטינית משקיעה מאמצים רבים ומספקת לחוות הערביות סיוע, כספים וציוד רב.

להצטרפות לפרויקט העגלות >>>

פרויקט חדש שרוצה להיות המענה לתופעה הזאת הוא פרויקט "עגלות הגבורה", קבוצה של לוחמים ביחידות מיוחדות בצה"ל יזמה פרויקט במסגרתו יימסרו לעשרות חוות חקלאיות עגלות נגררות מלאות בציוד לטובת התבססות והתרחבות. במסגרת המיזם מתוכננות להירכש כ40 עגלות שיימסרו ל40 חוות חקלאיות ברחבי הארץ בנגב, בגליל וביו"ש כשכל אחת מהן מכילה ציוד בניה וציוד חקלאי רב שיאפשרו למתנדבים להרחיב ולפתח את החוות, לטפח את החקלאות וגם להקים מצפים ונקודות מנוחה והנצחה לזכר נופלים מהמלחמה.

מובילי המיזם חברו ל-40 משפחות שכולות שאיבדו את בנם במלחמה וכל אחת מהעגלות תוקדש להנצחתו של אחד הנופלים כשעליה יופיעו תמונתו וציטוטים מכתביו. בין כלי העבודה שיהיו בכל עגלה יהיה אפשר למצוא מכלים חקלאיים כמו מקושים, טוריות, מעדרים, ומגרפות לצד ציוד בניה כמו רתכת, מקדחה, מסורים חשמליים ועד ציוד מגן בטיחותי למתנדבים בשווי של עשרות אלפי שקלים לכל עגלה.

"מתחילת המלחמה כל אחד מאיתנו מכיר לצערי לא מעט חברים שנפלו וחשבנו איך יהיה הכי נכון להנציח אותם" מספר יונתן בן שושן, מיוזמי הפרויקט, "החלטנו ללכת על הפרויקט הזה שיאפשר לחוות החקלאיות לצמוח ולהתרחב מתוך אמונה שאין הנצחה ראויה יותר מהחיבור לאדמה עבורה הם נפלו".

שחר יהלום אשתו של סמ"ר יהודה יהלום לוחם סיירת גולני שנפל בקרב בלבנון אמרה: "מרגש אותנו מאוד לקחת חלק בפרויקט המיוחד הזה. יהודה היה מחובר מאוד לעבודה בחווה ואני מקווה שהפרויקט הזה יאפשר לחווה לגדול ולהתפתח ולהמשיך אותו".

"העגלות האלו הן ממש מכפיל כוח עבורנו ואנחנו מחכים בקוצר רוח להגעתן" אמר מיכאל יכין, שותף במיזם להקמת חווה בבנימין, "אין לי ספק שלראות את התמונות ואת הציטוטים של הנופלים שעל העגלות ייתן הרבה מוטיבציה ורוח לכולנו בזמן העבודה".

"כשפנו אלי בפעם הראשונה בהצעה להנציח את רועי בפרויקט הם קצת היססו ולא ידעו איך אני אקבל את זה", משתפת אורית צוק, אימו של רס"ן רועי צ'אפל, מ"פ עורב נחל שנפל בקרב גבורה ב7.10, "בכל זאת משפחה מהמרכז ובלי קשר קודם לחוות ולהתיישבות. אבל בעיניי זה דווקא מאוד מרגש כי מעבר לזה שהפרויקט הזה הוא לחיזוק הקשר לארץ שרועי כל כך אהב ונפל למענה הפרויקט הזה מבטא גם את הגשר בין אנשים שונים וחיבורים מיוחדים ממש כמו הדרך של רועי".