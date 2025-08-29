אלמנתו של רבש"ץ בארי: "אם לא נביא ריבונות יהיה עוד 7 באוקטובר" רועי חדי

סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"ץ בארי אריק קראוניק הי"ד שנרצח בטבח השבעה באוקטובר בבארי, ביקרה בשומרון כאורחת של ראש המועצה. השניים צפו יחד על ערי המרכז מהתצפית הלאומית "המרפסת של המדינה" בפדואל.

לאחר הסיור והתצפית סיפרה קראוניק על התובנות שהגיעה אליהן מאז הטבח, ואמרה: "היום אני מבינה, נתנו את גוש קטיף, כי אמרנו, הם צריכים שטח שיהיה להם אזור מחייה, ואני מבינה שכל פעם שנתנו שטח, הם התקדמו לכיוון שלנו כדי לרצוח אותנו. היום אני מאמינה שללא ריבונות בכל שטח מדינת ישראל, לא נוכל להמשיך לחיות פה, ואם אנחנו לא נתעורר אתמול, אנחנו לא נגיע לגיל 100, ואנחנו בני 77".

קראוניק קראה לריבונות בשטחי יהודה ושומרון: "אנחנו צריכים לדעת שכל שטח מדינת ישראל הוא בריבונות שלנו. אנחנו חיים בצמוד והפצצה הזאת היא מתקתקת. ואם אנחנו לא נתעורר, אנחנו נגיע לעוד שביעי באוקטובר. אני לא רוצה שנגיע לזה, אני שילמתי מחיר אישי, איבדתי את בעלי, איבדתי חברים הכי קרובים, אין לי קהילה ואין לי בית. עמיחי היה חי בקהילה שכל הזמן אומרת: צריכים לתת להם הזדמנות שווה. הם (המחבלים) שרטטו מפות וכל נשות יחסי הציבור הכי טובות שייצגו אותם: ביתרו אותם, שחטו אותם, אחת לא נשארה. חייבים להביא ריבונות ליהודה ושומרון. אם אנחנו לא נשנה את התפיסה, יהיה עוד שביעי באוקטובר".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הבטיח לקראוניק לעשות הכול כדי להביא ריבונות: "אני חייב להגיד לך משהו, אני מאוד מתרגש להיות איתך פה בשומרון, את אישה יקרה ומדהימה. אני ממש מעריץ אותך. יש לך כוחות נפש אדירים שלא יאמנו. את מחזקת את כל עם ישראל. הביקור שלך פה מחזק לא רק אותי, הוא מחזק את כל התושבים שלי בשומרון. אנחנו נמצאים במלחמה שנים. מכירים את אותה רצחנות, ואת הרצון הזה שלהם. האמירה שלך היא כל כך חשובה. אני מבטיח לך, שאנחנו נעשה הכל כדי לבנות כאן הרבה, ולהביא לכאן המון יהודים. כדי להביא ריבונות לכאן. כדי שלא יצא מכאן שביעי באוקטובר לכל מקום. בשם כל ההתיישבות בשומרון, אני מבקש להעביר לך את ההצדעה את החיבוק ואת האהבה שלנו. אנחנו עם אחד, ותמיד נהיה ביחד".