הכנסת ספרי התורה צילום: עדי הרבסטמן

שני ספרי תורה, ספרדי ואשכנזי, הוכנסו אתמול (יום חמישי) בטקס מרגש ביד לשריון שבלטרון, לזכרם של 11 לוחמי חטיבת הזקן שנפלו במהלך מלחמת חרבות ברזל.

האירוע, שהתקיים בנוכחות משפחות הנופלים, לוחמים בעבר ובהווה, ובכירים נוספים, כלל כתיבת אותיות, הכנסת ספרי התורה לארון הקודש וסעודת מצווה.

הספרים, שייכנסו לאתר יד לשריון וישמשו את צה"ל באוגדה 91, חודשו על ידי עמותת "מנציחים" המתמחה בחידוש ספרי תורה ישנים והענקת חיים חדשים לזכר נופלים.

בין הנופלים שעל שמם הוכנסו הספרים: עזריה יחזקאל, תום סגל, ניר חדד, איל אבניאון, דן מאורי, נדב נולר, עמרי לוטן, גיא עידן, אילון ויס, איתן קופולוביץ ואלון ספראי.

מפקד החטיבה אל"ם דורי סער, ראש מועצת אפרת דובי שפלר ומג"ד גדוד 129 במיל' שמוליק רוט השתתפו בטקס לצד הקהל הרחב. האירוע נועד להנציח את נופלי החטיבה אך גם להיות מלא חיים ושמחה עבור המשפחות והקהילה.

נטע ויס, אלמנתו של אילון ויס שפעלה להובלת היוזמה, אמרה בטקס, "ספרי התורה המחודשים נותנים חיים", והדגישה את חשיבות ההמשכיות בתוך שכול וזיכרון.

