סא"ל במיל' הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, הוביל את תפילת הסליחות בעירו כשהוא במדי צה"ל במהלך שירות מילואים.

הרב אהרון בדיחי בסליחות ללא קרדיט

השר יצחק וסרלאוף צעד השבוע 50 קילומטר ביום אחד בשביל ישראל עד שנגמרו לו המים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הגיע לסייע והביא בקבוק מים.

וסרלאוף בטיול בשביל ישראל ללא קרדיט

הרב ישראל איצקוביץ מיצהר, בנה של הרבנית עידית, עסק השבוע במלאכת הפרדת הענבים מהזמורות.

הרב ישראל איצקוביץ במלאכה ללא קרדיט

מרגש: בגדוד 51 של חטיבת גולני הכניסו ספר תורה חדש לגדוד, בליווי רב הגדוד הרב מאיר הילביץ ורב החטיבה סרן הרב יהושע גרשטיין. החיילים נטלו חלק בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה.

הכנסת ספר התורה ללא קרדיט

בחתונתו של תלמיד ישיבת בית אל, בנו של אייל כוכב - בוגר מחזור א של ישיבת ההסדר ראשון לציון, נצפו בשיחה ראשי הישיבות הרב זלמן מלמד והרב שלמה לוי.

ראשי הישיבות בשיחה צילום: ללא קרדיט

השבוע נערך בירושלים בזאר ייחודי ביוזמת בני נוער מ"גרעין אורות - סניף עזרא מרכז", למען עמותת "שרק תחייך" שהוקמה על ידי מאור וולף. מאות משתתפים נהנו מדוכנים, אוכל ופעילויות, והכנסות האירוע יוקדשו למימון טיפולים נפשיים. בין המכובדים שנכחו: השרה עידית סילמן, ראש העיר משה ליאון, חגית משה וח"כ מיכל וולדיגר.

ליאון וסילמן בבזאר צילום: ללא קרדיט

לאחר טיפוס רצוף שנמשך תשע שעות, הצליח פעיל הימין נעם פדרמן להגיע עם רעייתו לפסגת קילימנג'רו, ההר הגבוה באפריקה, שם הניח תפילין.

נעם פדרמן על ההר ללא קרדיט

ברכות לעיתונאי דביר עמר שהגיע השבוע להישג ברשת החברתית x, טוויטר לשעבר, כשעבר את 13,000 עוקבים. הוא בירך בציוץ וכתב: "כן ירבו".

13 אלף עוקבים צילום: ללא קרדיט

בטקס מיוחד שהתקיים השבוע נחנך ברמלה תלמוד תורה ציוני חדש לבנים. במעמד השתתפו ראש העיר וסגניו, רבני העיר והקהילה, בהם הרב חגי אירם מנהל התלמוד תורה החדש, הרב איתן שנרב והרב יוסף ישראלי - רב הגרעין התורני. עם גזירת הסרט התרגש מיכאל וידל, ראש העיר, ובירך ברכת שהחיינו בשם ובמלכות.

חנוכת תלמוד תורה צילום: ללא קרדיט

לרגל ראש חודש אלול ופתיחת שנת הלימודים בתלמוד תורה מוריה, ביקר ח"כ אבי מעוז בבית הספר מוריה לבנות באלעד ובישיבת דגל ירושלים.

מעוז בביקור צילום: ללא קרדיט

הרב חגי לונדין ליווה את בנו השלישי יהודה לתחילת לימודיו בישיבת ההסדר במצפה רמון וכתב: "הבחורים הללו הם העתיד של כולנו. שהקב"ה יפתח ליבו ולב חבריו בתורתו ולעשות רצונו בלבב שלם. אמן".

הרב לונדין עם בנו צילום: ללא קרדיט

בפגישה מיוחדת של השדולה למען האישה החרדית והדתית השתתפה הרבנית טובה אליהו, רעיית הרב שמואל אליהו, יחד עם ח"כ לימור סון הר מלך, ענת גופשטיין ומלכהלי בלוי חנוכה. בפגישה הודגש הצורך בהמשך קידום החוק לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים להשכלה גבוהה לציבור הדתי־לאומי והחרדי, תוך שמירה על ערכים וזהות.

חברות השדולה עם הרבנית אליהו צילום: ללא קרדיט

הדיין הלוחם הרב אבי זרביב מסר דבר תורה על שופטים ושוטרים והפעם מתוך בית הדין באריאל ולא מרצועת עזה כפי שנהג מדי שבוע.

הרב זרביב בבית הדין ללא קרדיט

בישיבת ההסדר נוף הגליל פתחו את זמן אלול בביקור של ח"כ מיכל וולדיגר. במהלך הביקור קיבלה ח"כ וולדיגר סקירה על עשייתה הענפה של הישיבה בעיר.

וולדיגר בישיבה צילום: ללא קרדיט

השר שלמה קרעי נפגש בגבעת עוז ציון בבנימין עם פעילים מובילים במפקד של נוער הגבעות. לאחר מכן המשיך השר לחנוכת אנטנה סלולרית חדשה בסמוך לגבעה.