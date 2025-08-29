סא"ל במיל' הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, הוביל את תפילת הסליחות בעירו כשהוא במדי צה"ל במהלך שירות מילואים.
השר יצחק וסרלאוף צעד השבוע 50 קילומטר ביום אחד בשביל ישראל עד שנגמרו לו המים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הגיע לסייע והביא בקבוק מים.
הרב ישראל איצקוביץ מיצהר, בנה של הרבנית עידית, עסק השבוע במלאכת הפרדת הענבים מהזמורות.
מרגש: בגדוד 51 של חטיבת גולני הכניסו ספר תורה חדש לגדוד, בליווי רב הגדוד הרב מאיר הילביץ ורב החטיבה סרן הרב יהושע גרשטיין. החיילים נטלו חלק בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה.
בחתונתו של תלמיד ישיבת בית אל, בנו של אייל כוכב - בוגר מחזור א של ישיבת ההסדר ראשון לציון, נצפו בשיחה ראשי הישיבות הרב זלמן מלמד והרב שלמה לוי.
השבוע נערך בירושלים בזאר ייחודי ביוזמת בני נוער מ"גרעין אורות - סניף עזרא מרכז", למען עמותת "שרק תחייך" שהוקמה על ידי מאור וולף. מאות משתתפים נהנו מדוכנים, אוכל ופעילויות, והכנסות האירוע יוקדשו למימון טיפולים נפשיים. בין המכובדים שנכחו: השרה עידית סילמן, ראש העיר משה ליאון, חגית משה וח"כ מיכל וולדיגר.
לאחר טיפוס רצוף שנמשך תשע שעות, הצליח פעיל הימין נעם פדרמן להגיע עם רעייתו לפסגת קילימנג'רו, ההר הגבוה באפריקה, שם הניח תפילין.
ברכות לעיתונאי דביר עמר שהגיע השבוע להישג ברשת החברתית x, טוויטר לשעבר, כשעבר את 13,000 עוקבים. הוא בירך בציוץ וכתב: "כן ירבו".
בטקס מיוחד שהתקיים השבוע נחנך ברמלה תלמוד תורה ציוני חדש לבנים. במעמד השתתפו ראש העיר וסגניו, רבני העיר והקהילה, בהם הרב חגי אירם מנהל התלמוד תורה החדש, הרב איתן שנרב והרב יוסף ישראלי - רב הגרעין התורני. עם גזירת הסרט התרגש מיכאל וידל, ראש העיר, ובירך ברכת שהחיינו בשם ובמלכות.
לרגל ראש חודש אלול ופתיחת שנת הלימודים בתלמוד תורה מוריה, ביקר ח"כ אבי מעוז בבית הספר מוריה לבנות באלעד ובישיבת דגל ירושלים.
הרב חגי לונדין ליווה את בנו השלישי יהודה לתחילת לימודיו בישיבת ההסדר במצפה רמון וכתב: "הבחורים הללו הם העתיד של כולנו. שהקב"ה יפתח ליבו ולב חבריו בתורתו ולעשות רצונו בלבב שלם. אמן".
בפגישה מיוחדת של השדולה למען האישה החרדית והדתית השתתפה הרבנית טובה אליהו, רעיית הרב שמואל אליהו, יחד עם ח"כ לימור סון הר מלך, ענת גופשטיין ומלכהלי בלוי חנוכה. בפגישה הודגש הצורך בהמשך קידום החוק לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים להשכלה גבוהה לציבור הדתי־לאומי והחרדי, תוך שמירה על ערכים וזהות.
הדיין הלוחם הרב אבי זרביב מסר דבר תורה על שופטים ושוטרים והפעם מתוך בית הדין באריאל ולא מרצועת עזה כפי שנהג מדי שבוע.
בישיבת ההסדר נוף הגליל פתחו את זמן אלול בביקור של ח"כ מיכל וולדיגר. במהלך הביקור קיבלה ח"כ וולדיגר סקירה על עשייתה הענפה של הישיבה בעיר.
השר שלמה קרעי נפגש בגבעת עוז ציון בבנימין עם פעילים מובילים במפקד של נוער הגבעות. לאחר מכן המשיך השר לחנוכת אנטנה סלולרית חדשה בסמוך לגבעה.