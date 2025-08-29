יותר מ-500 ימים בשטח, בין רעש הקרבות לרגעי שקט טעונים - כל אלו הפכו אצל ישי אשד, לוחם מילואים בגדוד 601, לשיר אחד.

כעת, הוא משיק את "קצת לשחרר", שיר אישי וישיר שנכתב מתוך חוויית הלחימה עצמה.

"הזמן הכל כך ממושך הזה של מלחמה ומילואים גרם לי לא פעם להרים ידיים כשחשבתי על 'היום שאחרי'", הוא משתף בשיחה עם ערוץ 7. "האמת? אני עדיין מתמודד עם הרבה בלבול בראש, מנסה להבין לאן".

את הדרך שלו לעבד את החוויה, מצא בכתיבה. "אני מצאתי את שלי בזה שאני זורק הכל על כתיבת שירים - שופך אל הדף את מה שהלב לא מצליח להחזיק", כותב אשד. מתוך הדפים האלו, נולד השיר החדש.

"קצת לשחרר", לדבריו, "הוא הרבה יותר ממילים ומנגינה. הוא הדרך שלי לנשום. אני באמת מאמין שהוא יכול לגעת בכל מי שיקשיב לו".

השיר מתאר דיאלוג פנימי עם אבא - אלוהים, ומביא שילוב של רוך ועוצמה, הפקה מדויקת ולחן עוטף. "זה מקום שבו השקט צועק והאמונה מחזיקה הכל", מתאר אשד.

השיר החדש הופק בעבודה משותפת של ישי אשד עם המוזיקאי אסף אדם. את המילים והלחן כתב אשד בעצמו, כשגם העיבוד וההפקה המוזיקלית נעשו על ידו יחד עם אדם. השניים אחראים גם על התכנותים, הקלידים, הפסנתר והביט.