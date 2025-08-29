ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב להודעת בריטניה, צרפת וגרמניה (E3) על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" להשבת הסנקציות נגד איראן ואמר כי מדובר בצעד חשוב ומשמעותי.

לדבריו, "איראן תפנה כעת לטקטיקות ההונאה והעיכוב הטיפוסיות שלה כדי לקנות זמן".

בנט הדגיש כי "30 הימים הקרובים הם גורליים: או התפרקות מוחלטת מגרעין וטרור או סנקציות הרסניות". הוא הוסיף: "אלא אם איראן תפרק לחלוטין את הנשק הגרעיני ואת תוכניות הטילים הבליסטיים והשיוט שלה ותסיים את אסטרטגיית הטרור - הסנקציות חייבות לחזור במלואן ללא דיחוי".

"אין העשרה. אין עיבוד מחדש. אין טילים המאיימים עלינו. אין תמיכה בטרור. כל דבר פחות מכך הוא כניעה, וכניעה רק תבטיח משבר גדול בהרבה בעתיד", סיכם.