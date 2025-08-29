בשורה לתושבות קיבוץ עין צורים והסביבה: מקווה נשים חדש ומפואר נחנך בטקס חגיגי. המקום נבנה כדי לשלב הידורים הלכתיים עם נוחות מרבית, מתוך מטרה להעניק חוויית טבילה רוחנית ומכבדת.

הפרויקט הוקם בסיוע המשרד לשירותי דת, המועצה האזורית שפיר, המרכז הארצי למען טהרת המשפחה ובתרומתה הנדיבה של משפחת מדר. תכנון המקווה שם דגש על פרטיות ונוחות לצד אווירה של קדושה ורוגע, וחנוכתו בימים אלו מעניקה לו משמעות מיוחדת של התחדשות וטהרה.

במעמד החגיגי השתתפו רבנים ואישי ציבור, בהם הרב יצחק ברדא, מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, רב הקיבוץ הרב ליאור שיליאן, הרב האזורי הרב גלעד משה, ראש המועצה אדיר נעמן, יו"ר המועצה הדתית רעות שפילמן ויו"ר עמותת טהרת המשפחה הרב חיים לוי.

ראש המועצה, אדיר נעמן, אמר בטקס, "אנו גאים לחנוך היום את המקווה המפואר שנותן מענה הולם ומכובד לתושבות. זהו צעד נוסף בפיתוח וחיזוק שירותי הדת במועצה, ואני רוצה להודות לכל השותפים, בראשם יו"ר המועצה הדתית רעות שפילמן, המשרד לשירותי דת ומשפחת מדר היקרה, שסייעו להפוך את החלום למציאות. אנו מתפללים שנזכה להרבות טהרה בעם ישראל".

יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, הוסיף, "הקמת מקווה טהרה חדש בקיבוץ עין צורים היא בשורה גדולה, המבטאת את המחויבות שלנו להרחבת שירותי הדת בכל רחבי הארץ, מהמרכז ועד הפריפריה. המשרד לשירותי דת ימשיך לתמוך במיזמים חשובים אלו, המהווים נדבך יסודי בשמירת אורח החיים היהודי, ומעניקים מענה ראוי ומכובד לתושבות. אני רוצה להודות לשותפים הרבים בפרויקט החל מהמועצה הדתית ועד למשפחת מדר היקרה על פעילותם הברוכה".

רעות שפילמן, יו"ר המועצה הדתית, סיכמה: "אני נרגשת לחנוך היום את המקווה המפואר בקיבוץ עין צורים. המבנה החדש מהווה צעד משמעותי בפיתוח וחיזוק שירותי הדת באזורנו, והוא תוכנן כדי להעניק לתושבות חוויה של קדושה, נוחות ופרטיות. אני מודה מעומק הלב לכל השותפים שסייעו להגשים את החזון, ובראשם למנכ"ל המשרד לשירותי דת מר יהודה אבידן על תמיכתו, למועצה האזורית שפיר, לראש המועצה אדיר נעמן ולמשפחת מדר היקרה שתרומתה הנדיבה איפשרה את הקמת המקום המיוחד הזה".