היוצר והסטנדאפיסט יוני שרון, המוכר בשם הבמה "אבו טבלה", יצא לשוחח עם אזרחים מהמגזר הערבי ולשמוע את דעתם בנוגע להתנהלות עיריית תל אביב מול בתי הכנסת בעיר.

כפי שפורסם בערוץ 7, עו"ד דוד שוב, המייצג את בתי הכנסת בתל אביב, טען כי העירייה ניסתה לכפות עליהם חוזים שמאפשרים פגיעה בצביון הדתי ואף פותחים פתח לשימושים רפורמיים. לדבריו, רק בעקבות מחאה ציבורית רחבה, החלה העירייה להפגין גמישות, אך טרם נמצא פתרון כולל.

בתגובה לכך, אחד המרואיינים הערבים אמר לשרון, "מה אנשים חושבים על החלטת חולדאי - האם בית הכנסת זה מועדון לחבר או בית תפילה? לדעתי הגברים מקדימה והנשים מאחורה".

אדם נוסף שהתראיין ציין, "אסור, הגבר יחשוב ויסתכל על האישה בזמן התפילה".