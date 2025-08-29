במהלך שירותו כחזן צבאי ראשי, ליווה מתניה אוקנין משפחות שכולות רבות בטקסי אזכרה שנערכו בהיכל הזיכרון בהר הרצל. השבוע, פרסם סינגל חדש ביוטיוב המהווה שילוב יוצא דופן בין פיוט מסורתי לבין שיר ישראלי עכשווי.

הביצוע משלב בין הבית "שיחו לאימי" מתוך הפיוט "עוקד והנעקד" מאת רבי יהודה בן שמואל אבן עבס, לבין שירו של אביתר בנאי, "אבא". החיבור נולד מתוך החוויה האישית והרגשית של אוקנין במהלך האזכרות הרבות בהן השתתף.

לדבריו, "לפני כל אזכרה עלה בראשי הפיוט עוקד והנעקד ובמיוחד הבית 'שיחו לאימי' שבו מתאר ר' יהודה בן שמואל אבן עבס את הפניה לשרה על עקדת בנה יצחק. ובתום כל אזכרה ליווה אותי השיר 'אבא' של אביתר בנאי הפונה בתפילה לקב"ה שיתן לנו את האמונה שהכל לטובה ושנראה שגם הדרך טובה היא".

עוד מוסיף אוקנין, "החלטתי לשלב בין שתי היצירות הללו כפניה לאבא וגם לאמא. שמיים וארץ. בתקופה הנוכחית אנו זקוקים לרחמי שמיים, ולהבנה שדרכינו היא דרך של חיבור, שיח אמיתי ואמפתי".