לרגל עשור להקמתה, מכינת "בני דוד" במעלה אפרים הפיקה מחרוזת שירי סעודה שלישית. המחרוזת נועדה להמחיש את המסורת הייחודית של שירי שבת בסעודה שלישית, טישים והתוועדויות בבתי הרמים.

"בשבח והודיה להשם יתברך השנה מכינתנו חוגגת עשור להקמתה. לכבוד מאורע זה, אנו נרגשים לשתף אתכם במחרוזת שלנו", כתבו במכינה.

המחרוזת הוקדשה לזכרם של בוגרי המכינה, יואב מליק ז"ל, נתנאל (נתי) מנחם איתן הי"ד, הראל אטינגר הי"ד, יונה בצלאל בריף הי"ד ורועי בית יעקב הי"ד.

במכינה הודו לרב אליעזר בראון, ראש המכינה, על הליווי והברכה לפרויקט, וכן לצוות הרמים: הרב יאיר גולדברג, הרב אלעד, הרב עמית, הרב אורי, הרב יאיר רז ולכלל אנשי הצוות. "בשבח והודיה לה' יתברך", נמסר, "אנו מתפללים לביטחון חיילינו ואנשי כוחות הביטחון, להשבת החטופים עד לניצחון".