בשבועות האחרונים יצאו שורה של שירים חדשים וקאברים במוזיקה החסידית־דתית. יוצרים צעירים וותיקים לצד זמרים מוכרים מציגים שורה של יצירות - חלקן מקוריות וחלקן חידושים לפיוטים ולחנים אהובים.

יוסי בייליס משיק את השיר "ואתם הדבקים", יצירה חדשה בהשראת פסוק מספר דברים. השיר נולד מתוך עיסוק בטקסט של ברכת החודש והוא מבקש להכניס את המאזין לאווירת הימים הנוראים.

נהוראי אריאלי מוציא את "עוד יום למזכרת", בלדה אישית, השיר השני מתוך אלבום EP שבדרך. הטקסט עוסק בהתמודדות עם פחדים ושאלות, אך גם בתקווה מחודשת שנולדת בכל בוקר.

ברק כהן מציג את "שמע ישראל" כחלק מהפרויקט "בחזרה למקורות". השיר נכתב בהשראת הלחן של האדמו"ר מקאליב זצ"ל ומבוצע בעיבוד מוזיקלי עדכני של אלי קליין ואיצי ברי, המשלב צבע חסידי עם נגיעות ים־תיכוניות.

אודי אולמן משיק את "יש לך לאן לחזור". מדובר בשיר שמדבר על תחושת בית, געגוע וחיבוק, ומופנה לכל מי שמבקש חיזוק - חייל, תלמיד או אדם המחפש את דרכו ברגעי אלול.

חיים פולק וצביקי לוין מגישים גרסה מחודשת לשירו של ר' שלמה קרליבך "כי בשם קדשך". השניים ביצעו את היצירה לראשונה בשבע ברכות, שם נסחפו יחד עם הקהל - והחוויה הובילה להקלטה רשמית.

שמעון בר יוחאי מוציא את "לב שלם", סינגל עוצמתי מתוך אלבום חדש עליו הוא עובד בימים אלו.

יוסי גרין, מגדולי המלחינים בזמר החסידי, ממשיך בפרויקט "נוסח גרין". הפעם מדובר בברכת החודש בלחן חדש, בביצוע ובעיבודו של שרוליק הרשטיק ובהשתתפות מקהלה.

יעקב קבילו בסינגל "הגבורה והתפארת", בעיבודו של עמי כהן. קבילו סיפר כי "המילים הופיעו לי פתאום בלחן הזה, ודרכו הן קיבלו משמעות חדשה".

שמעון לוי מגיש גרסה חדשה לפיוט "הלל קרליבך" של ר' שלמה קרליבך. השיר זוכה לעיבוד עכשווי שמעניק לו רעננות תוך שמירה על האותנטיות.

דוד ברג מוציא קאבר לשיר "שבת היום לה'", לחנו של ברוך לוין שבוצע במקור על ידי שלומי גרטנר. ברג בחר בו מתוך חיבור אישי לגעגוע לבית המקדש.

דניאל אלישע מוציא את "היסוד של ר' שלמה". לדבריו, "הדיבור הזה של ר' שלמה קרליבך היכה בי כמו ברק, הייתי חייב להודות לו על המתנה". השיר משלב אווירה שקטה עם תפנית מוזיקלית מפתיעה.

שי עזאני, בן 46 ממושב בית עריף, מוציא סינגל חדש בהפקת אודי דמארי. "מאז גיל 15 אני כותב ומלחין. עכשיו אני מגשים חלום - לשמח את הבריות ולעשות נחת לבורא עולם", אמר.

יאיר משענייה, זמר וחזן מבית כנסת בברזיל, מוציא את "מהרה" - שיר חסידי אנרגטי שמיועד במיוחד לרחבות הריקודים בחתונות.

שמחה בירנהאק, אחד הזמרים הבולטים בעולם החתונות, משיק מחרוזת המשך ל"שמחה טאנץ". העיבוד של מנדי ברנדויין והליווי הקולי של מקהלת "מלכות" מוסיפים להפקה צבע ואנרגיה.

יואלי קליין מוציא את "ושכנתי בתוכם", בשיתוף פעולה עם שייע גרוס, הרשי ווינברגר, שרולי גרין, מוישי שוורץ וחיים הורוביץ - שמות בולטים במוזיקה החסידית.

ליפא שמעלצר ואלחנן גרטנהויז חוברים יחד למחרוזת "ליטוויש טאנץ". השניים לקחו ניגונים מהעולם הליטאי ובנו מהם יצירה לרחבת הריקודים, בליווי מקהלת "תנועה".

חיים נחמן משחרר את "אבא אל תסתר", שיר מקורי נוסף מתוך יצירתו.

ארי וייס ושיע בערקא מוציאים את "טובות", שיר הודיה לקב"ה על העבר והעתיד, לאחר תקופה ארוכה של הופעות ושמחות.

שלשלת משיקים את "אחת", בביצועו של יעקב רוזנבלום. השיר נועד להכניס את המאזין לאווירת אלול והימים הנוראים.

שמחה בלעך מציג את "כי בא מועד", יצירה חדשה בביצועם של יואלי דווידוביץ ושוכי גולדשטיין. מקהלת "מלכות" מצטרפת בליווי קולי בעיבודו של פנחס ביכלר.

שרוליק רייזמן ממשיך את סדרת הקליפים שלו עם "i Love". השיר הולחן עבורו על ידי ארי איצקוביץ ומבוצע יחד עם עקיבא גרומן, שמחה בירנהאק וקבוצת חבריו - שכעת זכו לשם "רייזמנס' קאפעלע".