שר החוץ הטורקי האקן פידאן הודיע (שישי) כי טורקיה החליטה לנתק לחלוטין את קשריה הכלכליים והמסחריים עם ישראל, וכן סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים ישראליים.

עוד הודיע שר החוץ הטורקי כי בנוסף לסגירת המרחב האווירי, גם ספינות טורקיות לא יעגנו בנמלים בישראל.

כבר לפני שנה הצהיר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן כי הרפובליקה הטורקית מתכוונת לנתק את כל קשריה עם מדינת ישראל וכי אין בכוונתה לפתח או לקדם יחסים כל שהם בין המדינות בעתיד.

ארדואן גם קרא לכל מדינות העולם המוסלמי לנהוג כמוהו ולנתק את הקשרים עם ישראל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב ובחשבונו ברשת X פרסם תמונה של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן לוחץ את ידו של מי שהיה ראש הלשכה המדינית של חמאס איסמעיל הנייה וחוסל ע"י ישראל בטהרן. בן גביר כתב: "טורקיה = חמאס".