במאהל הגבורה בירושלים נערך אתמול (חמישי) ערב התעוררות מיוחד לציון תחילת חודש אלול. הערב הוקדש לזכרו של סמל אורי ניסנוביץ' הי"ד, שנפל בקרב גבורה בדרום לבנון. למעלה מ-250 משתתפים הגיעו לאירוע שכלל ניגונים, סיפורים ותפילה לזכרם של הנופלים ושחרור החטופים.

אל המעמד המיוחד הצטרפה גם ספיר כהן, שורדת השבי, שסיפרה את סיפורה האישי ונגעה בלבבות המשתתפים. כהן שיתפה על החיבור המיוחד שמצאה סביב מזמור "לדוד ה' אורי וישעי", אותו נשאה יחד עם הקהל ברגע של תפילה משותפת.

"תצטרפו אליי לתפילה, לזכרם של כל הנופלים, כל הגיבורים שבזכותם אנחנו כאן, ולכל הפצועים ולכל החטופים שישובו במהרה. אני מקווה שאלוקים ישמע את התפילה הזאת והדברים יזוזו מהר יותר", אמרה בהתרגשות.

במהלך הערב שיתפו הוריו של אורי את הקהל בסיפור חייו ודמותו המיוחדת. דבריהם לוו בביצועים מוזיקליים של שיראל סתיו ושהם אייזן לכבוד ימי הסליחות וחודש אלול. באירוע השתתף גם הראל חצרוני מהזולה של חצרוני, שהגיע לחזק ולעודד את הנוכחים.

מארגני הערב ציינו כי לאורך חודש אלול יתקיימו במאהל הגבורה אירועי חיזוק נוספים לזכרם של הנופלים. לדבריהם, מטרת האירועים היא לאחד את הציבור סביב הזיכרון, התפילה והאמונה בחוסנו של עם ישראל.