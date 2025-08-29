התקיפה הישראלית בבירת תימן צנעא אתמול הייתה לעבר אולם כנסים שבו התקיים מפגש שרים של הממשלה החות'ית.

הבכירים נערכו לצפות יחד בנאום של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל-חות'י.

בצה"ל אומרים כי הרמטכ"ל ושר הביטחון החות'ים היו בדרכם לאולם הכנסים שהותקף. לפי גורמים בצבא, בשלב זה עדיין אוספים את תוצאות נזקי התקיפה ואת המידע על הבכירים שנכחו במקום.

עוד אומרים בצבא כי התקיפה הייתה מוצלחת ונעשתה בהתאם לתוכניות אחרי שהגיע "מידע מודיעיני מתפרץ".

"זו הייתה תקיפה מורכבת בעקבות מודיעין על התכנסותם. ניצלנו חלון הזדמנויות מודיעיני לפעולה מדויקת. אנו נערכים לכך שהם ינסו לנקום אך לא על בסיס התרעה מודיעינית אלא כהערכת מצב - כרגע זה לא על הפרק", נמסר.

בצה"ל אומרים כי הם מעריכים שחות'ים ינסו לנקום, אבל לא ידוע על יכולות נרחבות שלהם לבצע פעולות. בשלב זה בצה"ל אומרים שלא רואים היערכות כזו.

כלי תקשורת בתימן המזוהים עם מתנגדי החות'ים דיווחו מוקדם יותר היום כי אחמד א-רהווי, ראש הממשלה של החות'ים נהרג באחת מהתקיפות הישראליות בצנעא.