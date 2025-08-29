ד"ר חנן יצחקי, ראש התוכנית למורשת במכללת אפרתה, מדבר על שינוי המגמה בשמות שניתנים לילדים ישראלים בשנים האחרונות.

הוא מגיב לנתונים שפורסמו באחרונה לפיהם בכיתות א' מורגש כי חלה חזרה לשמות תנ"כיים מסורתיים לילדים כמו דוד, יוסף, יהודה ומשה לבנים ולבנות שרה, אסתר, תמר ורחל.

"בעבר, היו שמות מודרניים כמו אלון וארז, אבל כיום אנחנו רואים חזרה לשמות כמו דוד, יוסף ושרה, שמבוססים על התנ"ך", מסביר יצחקי.

לדבריו, הגידול במגמות הדמוגרפיות משחק תפקיד משמעותי בהשפעה על השמות שניתנים לילדים. "יש יותר ילדים בציבור הדתי-לאומי ובציבור החרדי, ובכך נבנים השמות המסורתיים והיהודיים. הציבור החרדי מחפש שמות עם שורש יהודי וכך, שמות תנ"כיים הופכים לפופולריים יותר".

המהפך, לדעתו, נובע לא רק ממגמת צמיחה דמוגרפית, אלא גם משינוי תרבותי עמוק שמתרחש בישראל. "אני חושב שעם ישראל מתחיל לחזור יותר למקורות שלו. השם לא מבטא רק מסורת אלא גם ביטוי של זהות, והציבור פחות פוחד מהדתה. לא מדובר בהכרח בחזרה לדת בכל המובנים, אלא פשוט בקבלה של היסודות היהודיים", מסביר יצחקי.

האם מדובר בטרנד? יצחקי טוען כי מדובר בשינוי שמגיע לא רק בגלל אופנה חולפת. "החזרה לשמות תנ"כיים היא לא רק אופנה, אלא שינוי תרבותי שכולל לא רק שמות, אלא גם מגמה רחבה של פתיחות לתרבות, מסורת וזהות יהודית".

ד"ר חנן יצחקי באדיבות המצלם

הוא צופה שהמגמה הזו תמשיך בעתיד. "לפי דעתי, ככל שיותר ישראלים יראו שמות מסורתיים כחלק מהאופי הישראלי ולא רק הדתי, כך תימשך המגמה של חזרה לשמות תנ"כיים".