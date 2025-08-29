ארגון הטרור חמאס מברך על החלטת טורקיה (יום שישי) לנתק לחלוטין את קשריה הכלכליים והמסחריים עם ישראל ועל סגירת המרחב האווירי שלה בפני מטוסים ישראליים.

שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, אמר בהקשר זה כי בנוסף לסגירת המרחב האווירי, ספינות טורקיות לא יעגנו בנמלי ישראל.

עלי ברכה, חבר הנהגת חמאס בחו"ל, כינה את החלטת טורקיה "עמדה אמיצה" המביעה תמיכה בעם הפלסטיני על רקע המלחמה המתמשכת ברצועת עזה.

בשיחה עם סוכנות הידיעות הפלסטינית "קודס פרס", אמר ברכה כי המהלך הטורקי מהווה מסר תקיף התומך בהטלת מצור על ממשלת נתניהו ובתמיכה בהפסקת מלחמת "ההשמדה, ההרעבה והגירוש" ברצועת עזה.

ברכה קרא לכל המדינות הערביות והאסלאמיות לנקוט צעדים דומים נגד ישראל ולנתק עמה את היחסים הדיפלומטיים והכלכליים, כדי להפעיל עליה לחץ להפסיק את המלחמה.