משרד החוץ של ארצות הברית הודיע היום (שישי) כי ישלול אשרות כניסה למדינה מחברים במשלחת הפלסטינית לאו"ם לקראת העצרת הכללית בניו יורק בחודש הבא.

על פי דיווח בעיתון ניו יורק פוסט, יו"ר הרשות אבו מאזן הוא בין חברי המשלחת שאשרותיהם ישללו. "אש"ף והרשות הפלסטינית לא מקיימים את התחייבויותיהם ומחבלים בסיכויים לשלום", נכתב בהודעת המשרד.

לפי שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, האשרות יישללו בגין תמיכה בטרור, נקיטת צעדים חד-צדדיים להקמת מדינה פלסטינית והאדרת אלימות.

דובר משרד החוץ האמריקני, טומי פיגוט, אמר היום כי "בהתאם לחוקי הביטחון הלאומי של ארה"ב, מזכיר המדינה רוביו דוחה את בקשות הוויזה של חברי אש"ף והרשות הפלסטינית, לקראת עצרת האו"ם הכללית".

"לפני שנוכל להתייחס אליהם ברצינות", המשיך פיגוט, "הרש"פ ואש"ף חייבים להוקיע את הטרור, את התהליך המשפטי בהאג ואת הניסיון לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית".

שר החוץ גדעון סער בירך על ההחלטה האמריקנית ומסר "אני מודה למזכיר המדינה מרקו רוביו על ההחלטה למנוע ויזות מראשי אש"ף והרשות הפלסטינית. הצעד מבטא הטלת האחריות על אש"ף והרשות הפלסטינית על מתן התגמול לטרור, ההסתה והלוחמה המשפטית נגד ישראל. אנו מודים לנשיא טראמפ ולממשל על צעד נועז זה ועל העמידה לצד ישראל פעם נוספת".

במהלך הוועידה שיזמו צרפת וסעודיה במטה האו"ם בניו יורק בספטמבר, צפויות בין היתר אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, פורטוגל וסן מרינו לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית, בנוסף למדינות שחלקן כבר פרסמו הצהרה דומה ובהן ספרד, אירלנד, מלטה ונורווגיה.