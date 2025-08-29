דאגה שוררת בחסידות בעלזא לאחר שהתברר כי האדמו"ר, רבי יששכר דב רוקח, אושפז בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בשל שבר ברגלו.

אחד מגבאי האדמו"ר פרסם בשעה האחרונה הודעה רשמית לחסידים על כך שהאדמו"ר עבר סדרת בדיקות ונמצא כי יש שבר ברגלו.

במהלך השבת הקרובה ישהה האדמו"ר בבית החולים עם מקורביו ובתחילת השבוע הוא צפוי לעבור ניתוח.

במקביל, האדמו"ר מגור נפל לפני כשבועיים בעת שהותו במושב אורה, וסובל משבר בזרוע. על פי דיווחים בחסידות, הוא שרוי בחולשה ועדיין לא החל לקבל קהל לקראת הימים הנוראים.

הציבור נקרא להתפלל לרפואתם.

שמם לתפילה: רבי ישכר דוב בן מרים, רבי יעקב אריה בן יוטה הענא.