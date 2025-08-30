רס"ל במיל' אריאל לובלינר ז"ל, לוחם מילואים, נהרג בליל שבת במהלך הלחימה בחאן יונס - ככל הנראה מאש תועה של צה"ל.

מפרוץ המלחמה נפלו בקרבות 900 חיילי צה"ל, בהם 456 מאז תחילת התמרון ברצועת עזה.

מחקירה ראשונית כולה כי מדובר בתקרית ירי דו צדדי שאירעה באזור השעה 22:00. במהלך נסיעת שיירה לוגיסטית על אחד הצירים הלוגיסטיים בחאן יונס - התבצע הירי על ידי כוחותינו. האירוע עדיין מתוחקר.

רס"ל במיל' לובלינר הותיר אחריו את רעייתו, ברברה, תינוק בן 9 חודשים ומשפחה שמרביתה מתגוררת בברזיל.

הוא עלה לישראל לפני כ- 10 שנים, והתגורר בקיבוץ נען במרכז הארץ, שם למד עברית. בקיבוץ הכיר את ברברה, עולה חדשה מספרד. לפני 7 שנים, נישאו בני הזוג, ולפני ארבע 4 שנים עברו להתגורר בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק.

הוא גויס לשירות מילואים עם פרוץ מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, ושירת בכמה סבבי מילואים מאז. מחר היה אמור לסיים את שירות המילואים שאליו גויס בחודש יוני, וביום שני, אמור היה בנם ליאור להיכנס למעון.

ראש עיריית קריית ביאליק אלי דוקורסקי כתב על אריאל ז"ל: "ביקרתי הבוקר את ברברה, האלמנה הטריה, בביתם. שוחחנו והבעתי את תנחומיי וכאבי. נקרע לי למראה, ליאור, בן ה-9 חודשים, שיגדל ללא אבא. אריאל עבד בתחום ההייטק והיה אכפתי מאוד. לא אחת פנה אלי בענייני סביבת מגוריו, תמיד בנימוס ובדרך ארץ".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד: "יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של לוחם המילואים רס"ל אריאל לובלינר, שנפל בקרב ברצועת עזה. אריאל ז"ל נלחם בעוז למען שמירה על ביטחון ישראל, הכרעת החמאס והשבת כל חטופינו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הביע צער על נפילתו "בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של אריאל, שעלה ארצה מתוך אהבת הארץ, גויס למילואים מאז ה-7 באוקטובר ופעל מאז במסירות להגנה על מדינת ישראל", אמר השר. עוד הוסיף: "אני מבקש לחבק את משפחתו בשעה קשה זאת, שולח איחולי החלמה לכלל הפצועים ומחזק את לוחמינו הגיבורים, בסדיר, בקבע ובמילואים. יהי זכרו ברוך."

מוקדם יותר היום עדכן דובר צה"ל כי שבעה לוחמים נפצעו, בהם אחד באורח בינוני, כשהנגמ"ש מסוג נמ"ר שבהם שהו עלה אתמול על מטען בשכונת זייתון בדרום העיר עזה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו, חמישה מהם שוחררו במהלך הלילה.

בשבוע שעבר נפל בקרבות החלל ה-899 של צה"ל, סגן אורי גרליץ (20), מפקד מחלקה בגדוד שמשון של חטיבת כפיר. הוא נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען צה"לי באזור חאן יונס. תחקיר ראשוני של צה"ל העלה כי הפיצוץ התרחש בזמן שהכוח הפעיל מטען במהלך פעילות מבצעית, במסגרת הרחבת ציר הביתור מגן עוז בחאן יונס. אחד המטענים התפוצץ - כנראה בגלל טיפול לקוי - וגרם למותו של אורי ז"ל.