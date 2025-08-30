ימים ספורים לפני שהיא יוצאת למסע הופעות פומבי על מנת לקדם את ספר הזכרונות החדש שלה, קמלה האריס מאבדת את הגנת השירות החשאי.

הבית הלבן הודיע כי הנשיא טראמפ החליט לבטל את ההגנה לה זוכה האריס מטעם השירות החשאי, מאז סיימה את כהונתה כסגנית הנשיא ומועמדת המפלגה הדמוקרטית לנשיאות.

על פי החוק בארה"ב, סגנית הנשיא לשעבר זכאית לאבטחת השירות החשאי במשך שישה חודשים לאחר שסיימה את תפקידה באופן רשמי בחודש ינואר האחרון, אך הנשיא לשעבר ביידן חתם על צו המאריך את ההגנה עליה מטעם שירות החשאי בשנה נוספת.

במכתב שהעביר הבית הלבן לשירות החשאי האמריקאי נכתב כי "אתם מורשים בזאת להפסיק כל הליך ביטחוני שאושר בעבר על ידי תזכיר ממשלתי, מעבר לאלה הנדרשים על פי חוק, עבור האדם הבא, החל מ-1 בספטמבר 2025: סגנית הנשיא לשעבר קמלה ד. האריס".

ההחלטה של טראמפ להפסיק את אבטחת האריס מגיעה זמן קצר לפני שהאריס יוצאת לסיבוב מפגשים פומבי עם הציבור האמריקאי, במסגרת השקת ספר הזיכרונות שלה "107 ימים", המספר על קמפיין הבחירות הכושל שלה.

בימים הקרובים אמורה האריס להיפגש עם הקהל האמריקאי בניו יורק, פילדלפיה ולוס אנג'לס. קירסטן אלן, יועצת בכירה של האריס, אמרה כי "האריס אסירת תודה לשירות החשאי של ארה"ב על המקצועיות, המסירות והמחויבות הבלתי מעורערת שלהם לבטחונה".