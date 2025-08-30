מאות עובדים במשרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם חתמו לאחרונה על מכתב פומבי, שבו נטען כי ישראל חצתה את הסף המשפטי להגדרה של רצח עם ברצועת עזה. את המכתב הגישו העובדים להנהלת המשרד, תוך קריאה לפעולה מיידית.

לדברי החותמים, "בהתבסס על הראיות הזמינות והערכות מוסמכות של מומחים שמונו על ידי האו"ם, כמו גם אנשי מקצוע משפטיים ומשפט הומניטרי בינלאומי, הסף המשפטי לרצח עם הושג. לכן, אנו קוראים למשרד לציין בפומבי את האפיון המשפטי".

החותמים טוענים כי שתיקת המשרד פוגעת באמינות האו"ם כולו, וכי "למשרד הנציב העליון לזכויות אדם של האו"ם יש אחריות משפטית ומוסרית חזקה לגנות מעשי רצח עם. אי גינוי רצח עם מתגלגל פוגע באמינות האו"ם ומערכת זכויות האדם עצמה. משמעות הדבר היא שמכירות נשק, העברות ותמיכה לוגיסטית או כספית הקשורה לרשויות הישראליות, מהוות הפרה ברורה של החוק הבינלאומי על ידי כל המעורבים".

העובדים קוראים למדינות החברות באו"ם לנקוט צעדים משפטיים ומעשיים נגד ישראל, כולל הפסקת מכירת נשק והטלת סנקציות. בשיחה עם העיתון הבריטי "הגרדיאן" הביעו כמה מהם אכזבה מתפקוד הנציב פולקר טירק, שלדבריהם "אינו פועל מעבר לגינוי של ישראל".

אחד החותמים אף אמר, "המסרים היו זהים במשך כמעט שנתיים. ביקורת על ישראל אינה מספיקה. הוא צריך לומר בדיוק אילו צעדים צריכות המדינות החברות לנקוט כדי לעמוד בהתחייבויותיהן למנוע רצח עם, ולהצביע בתוקף על ההשלכות המשפטיות עבור מנהיגים, פקידים ועסקים פרטיים, במידה והם לא יעשו זאת".