צפו: מתי כספי התרגש ממופע ההצדעה למענו צילום תמונה: אלון לוין

באמפי פארק רעננה, מול קהל של למעלה מ־7,500 איש, מתקיים הערב (מוצאי שבת) מחווה מיוחד: “שרים מתי כספי”.

מיטב אמני ישראל מצדיעים ליצירתו של מתי כספי, אשר הגיע למופע בהתרגשות ובהוקרה גדולה. כל הכרטיסים למופע נמכרו מראש, והפקת המופע בשיתוף מתי כספי ופורום העסקים של ישראל, בחרו לתרום את ההכנסות למטה משפחות החטופים, תרומה העומדת על כ-2 מיליון ש"ח.

רן דנקר בערב המחווה למתי כספי באדיבות המצלם

"לכל האנשים שנרתמו לעזרתי ולקהל הרב שמלווה אותי שנים ארוכות, אני רוצה לומר שאני שמח לתרום את חלקי הצנוע למאבק להשבת החטופים ולחזק את משפחותיהם. אנחנו עם חזק. אתם בליבי בכל צליל שלי, עד שישובו כולם", אמר כספי. "אני מבקש להודות לכל מי שטרח בהפקת המופע ולכל מי שלוקח בו חלק זה לא דבר של מה בכך, ואני מעריך את זה מאוד. תודה מיוחדת לכם האומנים והמבצעים, על כך שנעניתם לקריאה ואתם מהווים עבורי כוח להמשיך ולהילחם".

"הגעתי הערב במאמץ רב ובהתרגשות גדולה. בכוונתי להשתדל להישאר עד השיר האחרון, יחד עם זאת, לאור מצבי ייתכן ואאלץ לעזוב מוקדם יותר ועל כך אני מבקש להתנצל מעומק הלב".

את הערב פתח שלומי שבת עם ביצוע מרגש ל”ילדותי השנייה”, בהמשך עולים בזה אחר זה אריק סיני, גלי עטרי, שלמה וים גרוניך, דני רובס, מירי מסיקה ואמיר דדון. את המופע מפיק יאיר דורי לצד המנהלים האמנותיים אתי אנטה-שגב ואוהד בן אבי ואוהד בן אבי שאחראי על העיבודים וההפקה מוזיקלית.