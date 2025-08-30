במהלך הלחימה בין ישראל לאיראן, הצליחה ישראל לאתר ולתקוף פגישה סודית של בכירי המשטר האיראני שהתכנסה בבונקר תת-קרקעי בעומק 30 מטרים, באזור הררי במערב טהרן.

הפגישה נערכה ב־16 ביוני, היום הרביעי למבצע "עם כלביא" ול"מלחמת 12 הימים", וכללה את הנשיא מסעוד פזשכיאן, ראשי מערכת המשפט, מפקדים בכירים וראשי מודיעין.

לפי הדיווח שפורסם היום (שבת) בניו יורק טיימס, לא היו אלו הבכירים שנשאו עליהם מכשירי טלפון, אלא המאבטחים שליוו אותם. המכשירים הללו, שכללו גם פעילות ברשתות החברתיות, היוו את פרצת האבטחה שאפשרה לישראל לאכן את מיקום הפגישה ולבצע תקיפה אווירית ממוקדת.

במהלך התקיפה, שיגרו מטוסי קרב של חיל האוויר שישה טילים לעבר הבונקר, תוך ניסיון לחסום את דלתות הכניסה והיציאה. איש מהבכירים שנכחו בפגישה לא נפגע, אולם מספר מאבטחים מחוץ למתחם נהרגו. בישראל ציינו כי "עצם השימוש בכל כך הרבה מאבטחים הוא נקודת תורפה שכפינו עליהם - וניצלנו אותה".

גורמים באיראן מודים כי מדובר בכשל אבטחה חמור. סאסאן כרימי, לשעבר סגן הנשיא לעניינים אסטרטגיים, אמר, "מנהיגים בכירים לא נשאו טלפונים, אבל המאבטחים והנהגים שלהם כן - והם לא נקטו אמצעי זהירות. כך מצאה אותם ישראל".

עוד דווח כי רשלנות דומה מצד מאבטחים לאורך השנים - כולל פרסום תכנים אישיים בזמן לווי מדענים ומפקדים - סייעה לישראל לאתר ולחסל בכירים במהלך ימי הלחימה הראשונים.