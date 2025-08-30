מחקר חדש שנערך בדנמרק מצא כי תזונה עשירה באשלגן עשויה להפחית ב-24% את הסיכון למחלות לב, אשפוזים ומוות.

במחקר השתתפו 1,200 חולי לב עם דפיברילטורים מושתלים, כשחלקם קיבלו ייעוץ תזונתי לצרוך מזונות עשירים באשלגן - בהם תרד, אבוקדו, בננות, סלק וכרוב.

החוקרים מאוניברסיטת קופנהגן השוו בין הקבוצה שקיבלה ייעוץ תזונתי לקבוצת ביקורת שלא שינתה את תזונתה. הממצאים הראו ירידה משמעותית בתחלואה ותמותה בקרב אלה שצרכו יותר אשלגן באופן עקבי.

פרופ' הנינג בונדגארד מבית החולים של אוניברסיטת קופנהגן, שותף למחקר, הסביר כי "גוף האדם התפתח על תזונה עשירה באשלגן ודלה בנתרן. כיום, עם המעבר למזון מעובד, היחס בין השניים השתנה באופן דרמטי".

לדבריו, "אשלגן חיוני לתפקוד הלב. ממחקרים תצפיתיים אנו יודעים שאשלגן נמוך מגביר את הסיכון להפרעות קצב, אי ספיקת לב ומוות. לכן שאלנו - האם נוכל להועיל לחולים על ידי העלאת רמות האשלגן?"

תוצאות המחקר הוצגו בקונגרס של האגודה האירופית לקרדיולוגיה שהתקיים במדריד, ונחשב לאירוע המרכזי בתחום בריאות הלב בעולם.