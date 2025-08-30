תשעה בני אדם נפגעו משאיפת עשן בשריפה שפרצה בליל שבת בדירת מגורים ברחוב האדמו"ר מראדזימין בבני ברק. בין הנפגעים מספר ילדים, וכולם פונו לקבלת טיפול בבית החולים מעייני הישועה.

תורני השבת של ארגון הצלה הוזעקו למקום יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א בעקבות דיווחים על שריפה בבניין המגורים. כוחות כיבוי האש הגיעו גם הם למקום ופעלו לחילוץ הלכודים.

"כשהגענו למקום עם אמבולנסים של מד"א, דיווחו לנו על מספר לכודים בבניין כתוצאה משריפה בדירת מגורים", סיפרו תורני השבת של הצלה, אלי ביטון ודודי גליק.

"לאחר סריקות וחילוץ על ידי לוחמי האש, הענקנו יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א טיפול רפואי ראשוני לתשעה נפגעים", הוסיפו.

הנפגעים סבלו בעיקר מסימני שאיפת עשן, מצב שעלול להיות מסוכן במיוחד עבור ילדים. כל הנפגעים פונו באמבולנסים לבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, שם המשיכו לקבל טיפול רפואי מתאים.