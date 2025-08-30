טרגדיה התרחשה בצהרי יום השבת ברחוב אהרונוביץ' בבני ברק, כאשר אשה כבת 80 נפלה למותה מגובה.

תורני השבת של ארגון הצלה הוזעקו למקום בעקבות דיווח על נפילה מגובה.

במקום מצאו הכוחות את האשה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. כונני הצלה יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות בניסיון להציל את חייה.

במשך דקות ארוכות נאבקו הכוחות להשיב לאשה את הדופק, אך כעבור דקות נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותה במקום.

אלי ביטון, תורן השבת של ארגון הצלה שהגיע ראשון לזירה, תיאר את האירוע הקשה: "כשהגעתי עם אמבולנס מד"א אותו אני מאייש, מצאתי אשה כבת 80 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפלה מגובה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות, ולמרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותה במקום".

נסיבות הנפילה נבדקות על ידי משטרת ישראל.