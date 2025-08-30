מושל חברון, ח’אלד דודין, אמר כי השבטים במחוז חברון מתנגדים להצעה הנידונה על ידי ממשלת ישראל למסור את השליטה בעיר למנהיגות השבטים המקומיים, על רקע השיח בישראל על תוכנית האמירויות ברוח הצעתו של ד"ר מרדכי קידר.

דודין ציין כי השבטים מהווים מקור הגנה וביטחון למאבק הלאומי הפלסטיני והם חלק בלתי נפרד ממערכת הלאומית הפלסטינית.

לדבריו, מי שסבורים שניתן להסתייע בשבטים של חברון כדי להחזיר את הכיבוש טועים, שכן חברון מאוחדת בעמדתה, לפיה פלסטין שייכת לפלסטינים, והיא אחד מעמודי התווך של המפעל הלאומי הפלסטיני.

במסר לישראל אמר דודין כי הניסיונות הקודמים לעקוף את הקונצנזוס הלאומי נכשלו, שכן הפלסטינים תמימי דעים בתמיכתם בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים תחת הנהגת אש"ף, הנציג הלגיטימי והיחיד של העם הפלסטיני.

הוא קרא למשפחות הגדולות ולשבטים להתנגד למהלך הישראלי כדי שלא להטיל כתם על עברם המפואר במאבק הלאומי, ולחזק את החזית הפנימית נגד המזימות המכוונות לפגוע בעם הפלסטיני.