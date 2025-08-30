הרב מנחם הכהן, שכיהן כחבר כנסת מטעם המערך בין השנים 1973 ל-1988, הלך לעולמו והוא בן 93. הוא כיהן במשך יותר מ-55 שנה כרב המושבים.

מתנועת המושבים נמסר "הרב מנחם הכהן היה לדמות סמלית בהתיישבות הכפרית, ופעל כל חייו לגשר בין המסורת לחיי היום־יום במושבים. הוא ליווה את תנועת המושבים ברגעים מכריעים, חנך בתי כנסת, ערך בר ובת מצוות וחופות לבני ובנות המושבים, והיה לדמות רוחנית מוערכת על פני כל הארץ.

במהלך חייו פעל הרב מנחם הכהן לחזק את הקשר בין דתיים לחילונים, מתוך כבוד הדדי ואהבת אדם. הוא הצליח לרתום את אנשי האדמה והחקלאות למסורת ישראל, ועמד תמיד על כך ששירות צבאי הוא זכות ולא נטל - תורה ועבודה כשני עמודים משלימים"

לצד תפקידו כרב תנועת המושבים, כיהן הרב גם כחבר הכנסת מטעם "המערך" בין השנים 1974-1988, שימש כרב ההסתדרות, והיה פעיל מרכזי בתנועה הדתית-ציונית ובמאבק למען ניצולי השואה.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ספד: "הצטערתי לשמוע על פטירתו של הרב מנחם הכהן ז"ל, מי שנולד בירושלים המנדטורית וזכה ליטול חלק בהקמתה ובניינה של מדינת ישראל ובשחרור הכותל המערבי. בכל תפקידי ההנהגה השונים שלו במרוצת השנים - כאשר כיהן כרב הראשי של חיל הים, כרב ההסתדרות, כרבה הראשי של יהדות רומניה, כנציג תנועת המושבים, כחבר כנסת ועוד ועוד - הקפיד הרב לשלב ידענות ושקדנות עם יושרה ודרך ארץ, ומעל הכול בלט בפועלו למתינות ואחדות, כדוגמה ומופת לתלמידיו ולכל הסובבים אותו".

הנשיא הרצוג הוסיף: "זכיתי להעניק לו את עיטור הנשיא לשנת ה'תשפ"ג - 2023 על תרומתו לעם ולמדינה ועל פועלו למען אחדות ישראל ופיתוח הזהות היהודית והישראלית. אני כואב את לכתו ושולח תנחומים לרעייתו ההיסטוריונית פרופ' דבורה הכהן, לילדיו ובהם בנו פרופ' אביעד הכהן, למשפחתו, מוקיריו ותלמידיו הרבים. יהי זכרו ברוך".

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח, ספד לו: "זהו יום עצוב מאוד לתנועת המושבים, למושבי התנועה ולי באופן אישי. הרב מנחם הכהן הוא אבן יסוד בבניין תנועת המושבים ומכהן כרב התנועה מעל 50 שנה. ליווה את התנועה ברגעיה הטובים והקשים, חנך בתי כנסת רבים במושבים וערך לבני ובנות התנועה בר/ת מצווה בכל רחבי הארץ, חיתן רבים מבני המושבים והיה לאיש הרוח והתורה של תנועת המושבים".

עוד הוסיף, "הרב הקפיד להגיע בכל ראש השנה ופסח ולברך את חברי מזכירות התנועה. הרב לא ויתר אף פעם על הברכה - גם בשנים האחרונות, למרות גילו המתקדם והקושי להגיע, תמיד בא בחדות, בחכמה, בהומור ובחיוך - מתוך אהבת חינם והתנדבות מלאה. בשם אנשי תנועת המושבים שתמיד היו קרובים לליבך ואתה לליבם, אני מודה לך על כל שעשית בצניעות, חכמה רבה וענווה עבורנו ולמען דורות רבים במושבי התנועה. הרב מנחם הכהן יהיה בליבנו לעולמי עולמים. יהי זכרו ברוך".

ההלוויה תתקיים ביום ראשון, ז' באלול תשפ"ה (31.8.25), בשעה 16:00, בבית הלוויות 'קהילת ירושלים' שבהר המנוחות.