בטלית ותפילין: אביו של עידן שתיוי זועק לבנו שבשבי החמאס אדר איל

החלל החטוף עידן שתיוי הוא החטוף שהושב לצד אילן וייס במבצע של צה"ל ושב"כ במרכז רצועת עזה.

עידן, בן 29 מקיבוץ עין הים, נרצח ונחטף לאחר שבילה במסיבת הנובה ברעים. כעשר דקות לאחר שהופעלו אזעקות צבע אדום, התקשר עידן לבת זוגו ואמר לה כי הוא יוצא מאזור המסיבה לכיוון ביתו.

עידן אסף שני חברים ונסע ברכב לכיוון צפון, שם נתקלו בירי מחבלים ולכן פנו דרומה. בנסיעה זו, רכבו הותקף על ידי חמאס. כמה ימים לאחר מכן נמצאו גופותיהם של שני חבריו אותם ניסה להציל, אולם עידן הוגדר נעדר. ב-4 בינואר דובר צה"ל הודיע למשפחתו כי הוא נחטף לרצועת עזה.

עידן הותיר אחריו את הוריו אלי ודלית, שלושה אחים ואת בת זוגו סתיו. המשפחה והחברים סיפרו כי אהב טבע, צילום ובעלי חיים, והיה אמור להתחיל את שנתו השנייה בלימודי קיימות וממשל באוניברסיטת רייכמן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב "לאחר השלמת הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית הותר הערב לפרסם את דבר השבתו ארצה. יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחת שתיוי. אני שב ומביע את הערכתי לצה"ל ושב"כ על פעולתם הנחושה והנועזת".

שר הביטחון ישראל כ"ץ "אני שולח תנחומים עמוקים למשפחתו של עידן שתיוי ז"ל, שנרצח ונחטף על ידי מרצחי חמאס במסיבת הנובה ב־7 באוקטובר, וגופתו הושבה לישראל במבצע מיוחד של צה"ל ושב"כ.

בבוקר ה-7 באוקטובר, עידן ז"ל פעל בגבורה עילאית והציל מבלים שלא הכיר לפני כן, בכך שסייע להם להימלט מהתופת. אני מכיר מקרוב את אביו, אלי, שליווה אותי במהלך כהונתי כשר החוץ בפגישות רבות עם מנהיגים בעולם ופעל במסירות ובאומץ בלתי נדלה להשבת החטופים. לבי עמו ועם משפחתו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמינו הגיבורים שממשיכים כל העת במאמצים להשבת כל החטופים - ומדגיש: מדינת ישראל מחויבת להשיב הביתה את כל החטופים, החיים והחללים כאחד. יהי זכרו של עידן ברוך".

גם נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "אני מייחל שחילוץ גופתו והבאתו של עידן לקבורה ראויה תביא מעט נחמה להוריו היקרים אלי ודלית ולאחיו, שלאורך הדרך במפגשנו ובשיחותינו הפגינו חוזקות במאבק העיקש למען השבתו. יהי זכרו ברוך. לא ננוח ולא נשקוט עד שיחזרו אחינו מהגיהינום בעזה. כולם. עד האחרון שבהם".

"פורום תקווה" מסר כי הוא משתתף בצערה של משפחת שתיוי. "עידן נרצח בשמחת תורה בטבח הברברי והנאצי שבוצע על ידי חמאס", כתבו. "אנו מודים לכוחות הביטחון ולחיילי צה"ל על שפעלו להביא את עידן לקבורה בארץ ישראל. אנחנו איתכם בכאבכם, מחזקים אתכם ומלווים אתכם בימים קשים אלה".

בצה"ל אמרו כי שתיוי ז"ל הושב ב"מבצע מורכב שנערך בהכוונה משותפת של מפקדת השו"ן באגף המודיעין ושב"כ, שבוצע על ידי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בשילוב אמ"ו וכוחות מיוחדים". עוד אמרו כי המבצע התאפשר הודות למודיעין מדויק שהושג. "לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם מז"פ של משטרת ישראל והרבנות הצבאית, צוות החטופים באגף כוח האדם מסר את ההודעה למשפחתו", נמסר מצה"ל.