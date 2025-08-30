לא הרבה זמן עבר מאז רשמה הפועל ת"א פתיחת עונה מושלמת של 6 נקודות מ-6 אפשריות, כשעשתה זאת בעונת 2021/22 עם ניצחון במחזור הראשון בתוצאה 1:2 ובשני גברה 2:0.

הערב (מוצאי שבת) הגיעה הפועל תל אביב שעלתה מהליגה השניה עם ניצחון דומה כשגברה במחזור הפתיחה על קריית שמונה בתוצאה 1:2. לצערה, הערב מול ריינה התוצאה מהמחזור השני של העונה ההיא, לא שוחזרה.

רחוק מכך. הפועל אמנם הייתה עדיפה לאורך דקות ארוכות, אך נקלעה לפיגור כבר במחצית הראשונה מצב נייח. עם פתיחת המחצית השניה הצליחה הפועל להשוות משער של לא אחר מאשר כוכב הקבוצה טוריאל, אך כעבור 11 דקות חזרה ריינה להוביל משער יפה משלה.

בדקה ה-67 נותרה הפועל בעשרה שחקנים כאשר שחקן הרכש החדש שנכנס 7 דקות לפני כן, סילבה, הורחק בכרטיס אדום ישיר לאחר עבירה מסוכנת, אך העולה החדשה לא אמרה נואש ורק הלכה קדימה.

רגע לפני תום הזמן החוקי, קיבלה הפועל הזדמנות להשוות בפנדל אך טוריאל החמיץ ועמוק בתוך תוספת הזמן הצדק נעשה עם שער של קרייב בדקה ה-94 שקבע - חלוקת נקודות ותיקו 2:2.

העולה החדשה עם 4 נקודות מפתיחת העונה.

מי שהשיגה ניצחון בכורה בליגה הערב היא הפועל חיפה שניצלה יתרון מספרי החל מהדקה ה-3 בכדי לגבור על הפועל ירושלים בתוצאה 1:2.