הפועל באר שבע הייתה הקבוצה הגדולה היחידה שלא איבדה נקודות מול עירוני טבריה בעונה שעברה, כשניצחה אותה פעמיים על האפס בליגה ופעם נוספת בגביע.

הערב (מוצאי שבת), באר שבע אירחה את טבריה באצטדיונה הביתי, טוטו-טרנר, מקום בו הפסידה רק פעם אחת ב-18 משחקי הבית האחרונים שלה, אך גם היא לא האמינה כמה קל זה יהיה הפעם.

זה החל עם צמד מהיר של קינגס קנגוואה שהעלה את באר שבע ליתרון כפול כבר בדקה ה-7, המשיך עם חיסור מספרי של טבריה כבר מהדקה ה-14 לאחר הרחקתו של סמביניה והסתיים עם מפלה גדולה במיוחד ותוצאה היסטורית של באר שבע בדמות 0:7 מהדהד.

למעשה, באר שבע יכולה הייתה לכבוש אף יותר אך גם תוצאה זו מהווה היסטוריה כשזהו הניצחון הגדול ביותר שלה בליגת העל והגדול ביותר באצטדיונה הביתי, טוטו-טרנר.

על הדרך משחזרת סגנית האלופה מבאר שבע את פתיחת העונה המושלמת שלה מאז 2013/14 ומספקת הצהרת כוונות.