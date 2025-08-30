החל ממחר (יום ראשון) ישוב הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים לפעול במתכונתו המלאה, מנווה יעקב בצפון ועד הדסה עין כרם בדרום.

זאת לאחר השלמת אחד המבצעים ההנדסיים המורכבים והראשונים מסוגם בישראל - חיבור הקו הירוק העתידי לקו האדום הקיים.

העבודות בוצעו בשישה מוקדים במרכז ירושלים, וכללו חיבורי תשתיות, מסילות, מערכות חשמל ובקרה, והקמת תחנת "אי" חדשה. המבצע התקיים בהתאם ללוחות הזמנים, גם במהלך ימי מבצע "עם כלביא", ובסיומו התקבל אישור הבטיחות הנדרש ממשרד התחבורה להפעלת הקו.

בנוסף, בימים הקרובים צפויה פתיחתו של דיפו נווה יעקב, מהלך שיחזק את הגמישות התפעולית של הרכבת הקלה וישפר את זמינות השירות לנוסעים. כמו כן, החל מיום שלישי (2.9.2025) יופסק שירות קווי השאטלים 500-503, וקווי דרום-מערב ישובו למסלולם המקורי, למעט קו 27 שימשיך לפעול עד התחנה המרכזית.

תחנת הטורים, שנמצאת בעיצומן של עבודות תשתית ומערכות בטיחות, תישאר סגורה בשבועות הקרובים ומועד פתיחתה יימסר בהמשך. עבודות פיתוח נוספות בציר הקו האדום יימשכו בשעות הלילה בלבד וללא הפרעה לשירות הרגיל.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הוסיף, "חזרתו של הקו האדום לפעילות מלאה היא בשורה משמעותית לתושבי ירושלים. הצלחנו לעמוד במשימה מורכבת תוך שמירה על לוחות הזמנים, ובכך להחזיר לעשרות אלפי נוסעים את השירות החיוני של הרכבת הקלה. זהו צעד משמעותי בדרך למהפכה תחבורתית אדירה שבסיומה ירושלים תהיה העיר הראשונה בישראל עם רשת רכבות קלה מודרנית, נוחה ומקשרת את כל חלקי העיר".

מנכ"ל צוות תחבורה לירושלים, תמיר כהן, מסר, "הבטחנו וקיימנו. השלמת המבצעים לחיבור הקו הירוק לקו האדום ב-6 מוקדים במקביל בלב עיר פועמת בד בבד להפעלת מערך תחבורה ציבורית חלופי חסר תקדים, היא תעודת כבוד לירושלים, לציבור ולשותפים שעמלו לילות כימים גם ב'עם כלביא'. נמשיך יחד לפתח רשת תחבורה מתקדמת שתביא לשיפור חיי היום יום וצמיחה כלכלית".

אורן כהן, מנכ"ל הזכיין "כפיר - הרכבת הקלה", הוסיף, "כפיר גאה להוביל את אחד המבצעים ההנדסיים מהמורכבים בישראל, שהסתיים בהצלחה גדולה. זוהי הוכחה ליכולת המקצועית ולמסירות של החברה, שפעלה לילות כימים - גם בתקופה מאתגרת - כדי להחזיר לתושבי ירושלים תחבורה ציבורית אמינה, בטוחה ונגישה".