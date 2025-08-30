ממשל החותים אישר כי ראש הממשלה החות'י אחמד א-רהאווי חוסל בתקיפה הישראלית יחד עם "מספר שרים". צה"ל ושב"כ אישרו גם הם שאכן הוא חוסל.

בערוצים השונים דווח כי בין המחוסלים במבצע ביום חמישי גם שר הכלכלה, התעשייה וההשקעות, סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון, סגן ראש הממשלה ושר המנהל המקומי בממשלת החות'ים וסגן שר הפנים.

בתקיפה חוסלו גם מנהל משרד ראש ממשלת החות'ים, השר לעניינים חברתיים ועבודה, שר המשפטים מג'אהד ושר הנוער והספורט.

על פי דיווח נוסף גם שר התחבורה חוסל. שר ההגנה החות'י מוחמד נאסר אל-עאטפי נפצע ככל הנראה בתקיפה הישראלית באורח קשה. לפי הדיווח, הרמטכ"ל החות'י עבד אל-כרים אל-גמארי נפצע בתקיפות מחוץ לצנעא.

דובר צה"ל מסר הערב כי התקיפה כוונה נגד "תשתית שבה נערך כינוס של בכירים צבאיים ובכירים נוספים בשלטון הטרור החות'י במרחב צנעא", ומסר כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהכוונת אגף המודיעין. "בתשתית שהו בכירים האחראים על הפעלת הכוח, ההתעצמות הצבאית של שלטון הטרור החות'י וקידום מתווי טרור נגד ישראל, בנוסף לבכירים חות'ים בתפקידי מפתח אחרים", נמסר.

"התקיפה התאפשרה בעקבות ניצול הזדמנות מודיעינית וסגירת מעגל מבצעית מהירה, שהתרחשה בתוך שעות ספורות. הערכת המצב באשר לתוצאות התקיפה נמשכת, לרבות בדיקת נוכחותם של מפקדים צבאיים בכירים נוספים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הערב לתקיפה הישראלית בצנעא, ואמר כי "הנחתנו מהלומת מחץ חסרת תקדים על בכירי הבכירים בצמרת הביטחונית-מדינית של ארגון הטרור החות'י בתימן, בפעולה נועזת ומבריקה של צה"ל".

הוא הוסיף כי "הזהרתי שאחרי מכת החושך תבוא גם מכת הבכורות וכעת מימשנו את האזהרה. דין תימן כדין טהרן - וזו רק ההתחלה. החות'ים יילמדו בדרך הקשה שמי שמאיים ופוגע בישראל ייפגע שבעתיים - ולא הם יקבעו מתי זה ייפסק".