הנהלת מוסדות "למרחב" בפתח תקווה הודיעה להורי התלמידות כי שנת הלימודים בבית הספר היסודי "למרחב בנות" ובאולפנת "למרחב" לא תיפתח ביום שני הקרוב.

לטענת ההנהלה, נציג העירייה מעכב מסמך הנדרש להוצאת רישיון הפעלת המוסדות, ובשל כך משרד החינוך מסרב לאשר את פתיחתם. "הפעלת בתי ספר ללא רישיון היא עבירה פלילית ואין באפשרותנו לעשות זאת", נמסר.

בהנהלה ציינו כי בשנה שעברה התערב משרד החינוך "ברגע האחרון" והנפיק את הרישיון גם ללא האישור העירוני, אך השנה הוא מתעקש שלא לעשות זאת. עוד נטען כי העירייה מעכבת את האישור מסיבות "לא ענייניות", ובהן דרישה שלא לקבל תלמידים מחוץ לעיר או להתערב בשיקולים החינוכיים של המוסדות.

"המשמעות של מצב זה היא שאין לנו שום אפשרות לפתוח את המוסדות ללא רישיון בתוקף ובתי הספר ייאלצו להישאר סגורים", מסרה ההנהלה. "אנו עדיין תקווה שגם השנה משרד החינוך יתעשת ולא ישאיר כ־600 תלמידות ללא אפשרות לפתוח את שנת הלימודים כסדרה".

בפנייה להורים הוסיפה ההנהלה, "מחובתנו להתריע על כך בפניכם ולהיערך לכך ששנת הלימודים כרגע לא יכולה להיפתח. אנו מבקשים מכל ההורים להפעיל לחץ הן על משרד החינוך שביכולתו להוציא רישיון גם ללא המסמך העירוני, והן על העירייה שיכולה לשחרר את המכתב".

מעירית פתח תקווה נמסר לערוץ 7: "בהתאם לדרישות האלמנטריות שהעירייה מבקשת מכל עמותות החינוך הפועלות בעיר, גם למרחב נדרשו לחתום על מסמך התחייבות לקליטת תלמידים מהעיר פתח תקווה. מתוך מטרה להבטיח כי הנכסים והמשאבים העירוניים ישמשו בראש ובראשונה את תלמידי פתח תקווה, ולא כפי שהיה בעבר שנכסים של פתח תקווה שימשו אחוזים גדולים של תלמידים מחוץ לעיר.

יצויין כי במסגרת הבקשה, העירייה לוקחת בחשבון גם את צרכי העמותות ובהתאם לכך מאשרת להן לקלוט תלמידי חוץ באופן מבוקר, כך שתלמידי פתח תקווה לא יפגעו.

לצערנו, עמותת למרחב לא מעוניינת לשתף פעולה עם דרישה בסיסית זו, ובמקום לפעול מול העירייה כדי להגיע לעמק השווה, היא בוחרת להפיץ מכתבים שאינם משקפים את המציאות. עיריית פתח תקווה גורם אחראי ותושבי פתח תקווה תמיד לנגד עינינו. לכן, עמותת למרחב תקבל אישור שימוש זמני כדי שתוכל לפתוח את השנה, אך במידה ולא תקדם בשבועות הקרובים חתימה על הנספח ושיח מול הרשות - עיריית פתח תקווה לא תעביר לעמותת למרחב את התמיכות הכספיות".