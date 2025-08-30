האירוע לזכרו אמיר יהודה

בתחילת מלחמת "חרבות ברזל", אימץ מושב גיתית שבבקעת הירדן את החטוף עידן שתיוי אל ליבו ואל חיי הקהילה.

תושבי המושב התפללו לשלומו, הקדישו מעשים טובים לזכרו, וציינו את שמו ותמונתו באירועי תרבות ובמרחבים ציבוריים במושב.

לאחר שהתברר כי עידן נרצח בטבח הקשה ב־7 באוקטובר, תושבי גיתית ליוו את משפחת שתיוי באבלה. "בכינו יחד איתם ואף הגענו לנחם את המשפחה עם חבילה מגידולי בקעת הירדן", סיפרו.

ביום שישי האחרון נערכה בגיתית חנוכת גינה קהילתית שהוקמה על ידי בני שבט חיים מסניף בני עקיבא המקומי. הגינה הוקדשה לזכרו של עידן, שהיה סטודנט לחקלאות ובעל חיבור עמוק לאדמה.

במהלך נסיעתה של משפחת שתיוי מהמרכז לגיתית, בדרכם לאירוע החנוכה, התקבלה שיחת טלפון ממשרד הביטחון ובה נמסר כי נמצאה גופתו של עידן. בני המשפחה עשו מיד את דרכם חזרה, והאירוע התקיים בלעדיהם - אך ברגש רב ובליווי תפילה כי הזיהוי אכן סופי.