כשמחוץ לאולם מתקיימות הפגנות אנטי-ישראליות ובפנים שרקו בוז להמנון התקווה, נבחרת ישראל כמעט והצליחה להשתיק את כולם כולל את צוות השיפוט שהיה מוטה לצד אחד.

היה זה כשהנבחרת שיחקה הערב (מוצאי שבת) את משחקה השני באליפות אירופה בכדורסל, יורובאסקט 2025, מול נבחרת פולין המארחת של הטורניר.

אחרי הניצחון הקל על איסלנד בפתיחת האליפות, הערב נתקלה הנבחרת הישראלית בנבחרת חזקה יותר אך כזו שגם נעזרה לא פעם בהחלטות שיפוט גבוליות וכאלה שהיו אף הפוכות לחלוטין.

גם בלי עזרת השופטים, פולין פתחה טוב את המשחק והובילה למשך זמן רב. למעשה, בכל פעם שהנבחרת הישראלית הצליחה להתקרב לפולנים ואף להשוות, אלה החלו בריצה ופתחו את הפער חזרה.

ישראל לא הצליחה למצוא את הסל במחצית הראשונה וירדה בפיגור גדול להפסקה, עם 26:37 למארחת.

ישראל שסיימה את המחצית הראשונה עם 9 מ-29 מהשדה, 4 מ-19 ל-3 ויותר איבודים מאסיסטים, יצאה לרבע השלישי כשהיא מבינה שכולם נגדה.

אחרי עוד שריקה גבולית נגדה, דני אבדיה, כוכב הנבחרת הוציא את זעמו על השופטים וספג עבירה טכנית. יותר מזה הוא לא היה צריך.

הכוכב הגדול של הנבחרת, כוכב פורטלנד מליגת ה-NBA, התעורר ובגדול. חמש נקודות רצופות שלה, לצד הגנה מצויינת של החבורה הישראלית החלו ריצת 11:0 וקבעו מהפך גדול רגע לפני הרבע האחרון של המשחק.

אבדיה עצמו קלע ברבע השלישי 16 נקודות לבדו - חמש יותר מכל כמות הנקודות של פולין יחד באותו הרבע.

ברבע האחרון לקח על עצמו המתאזרח של פולין, ג'ורדן לויד שחתם במכבי ועזב סמוך לתחילת העונה אשתקד, את המשחק ואת פולין כולה וכמו במחזור הפתיחה מול סלובניה ולוקה דונצ'יץ' - זה נגמר שוב עם ניצחון כשאבדיה מחטיא שלשה בסיום ואת הרבע האחרון סיים עם 0 נקודות.

זה נגמר עם 64:66 לפולין. ישראל תקווה לשוב למסלול הניצחונות בקרוב כשתשחק מול צרפת כבר מחר.