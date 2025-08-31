למעלה מ-4,000 צעירות צפויות לפתוח את שנת הלימודים הקרובה במדרשות התורניות הפועלות תחת פורום המדרשות.

2,010 מהן ילמדו במדרשות המלאות, ו-2,040 נוספות במסלולי השילוב - המשלבים שירות לאומי, עבודה או לימודים אקדמיים.

שנת הלימודים במדרשות צפויה להתחיל היום (ראשון) ומחר, כאשר מדרשות לסטודנטיות יחלו את שנתן לאחר חגי תשרי.

הנתונים כוללים את כלל המדרשות החברות בפורום, אך לבקשתן לא נמסרו נתונים נפרדים עבור כל מוסד.

בפורום המדרשות המונה כ-49 מדרשות מדווחים על עלייה של כ-10% במספר הלומדות לעומת השנה הקודמת - נתון המהווה שיא במספר הבנות הפותחות את שנת הלימודים.

מנכ"לית פורום המדרשות, הרבנית הדסה חיימוביץ, מסרה לערוץ 7: "דווקא כיום ישנה חשיבות עליונה בפיתוח לימוד התורה לנשים כיוון שהחוסן החברתי מושפע בעיקר ממנהיגותן של הנשים בחברה הישראלית. "חז"ל כבר אמרו - אין עוז אלא תורה. כי התורה מקנה את האמונה בצידקת הדרך", מסכמת הרבנית חיימוביץ, "ובימים אלו הדבר מורגש במיוחד".

בין המדרשות החברות בפורום: מדרשת אהבה ואמונה בבת-ים בראשות הרבנית חבצלת בלווין, מדרשת אהובה במגדל-העמק בראשות הרבנית שירה שינקולבסקי, מדרשת אורות אביטל ברחובות בראשות הרב זאב כהן, מדרשת אורות עציון בגבעת וושינגטון בראשות הרב עוזי והרבנית ברוריה ביננפלד, מדרשת אוריה בגבעת שמואל בראשות הרב ברוך סליי, מדרשת אילת בראשות הרבנית שיר אוסטרבך, מדרשת אל הלב בירושלים בראשות הרב אליהו עובדיה, מדרשת אמונה בארי בפרדס חנה בראשות הרב יקיר שמש, מדרשת היוגב במושב ארבל בראשות הרב אלקנה כהן.

מדרשת באורך בחיפה בראשות הרבנית שרון חממה, מדרשת בינת שבות רחל בראשות הרב רונן טמיר, מדרשת בינת בקעת הירדן בראשות הרב מנחם נוביק, מדרשת בינת פתח-תקוה בראשות הרב פנחס והרבנית יהודית תורג'מן, מדרשת דניאלי בתפוח בראשות הרב שחר ורטמן, מדרשת דרישה בכפר עציון בראשות הרבנית חנה גודינגר, מדרשת בר-אילן בראשות הרבנית לאה ויזל, מדרשת הרובע בירושלים בראשות הרבנית דנה סליי, מדרשת יפו בראשות הרבנית טל אביטן, מדרשת יעלה במצפה רמון בראשות הרב קובי דביר, מדרשת כמים בקצרין בראשות הרבנית נועה גמרסני.

מדרשת כרמי בניצן בראשות הרבנית מיטל פינס, מדרשת לפידות בשדרות בראשות הרב שלמה בנימין והרבנית אדוה רוזנברג, מדרשת מבראשית בנתיבות בראשות הרב ישי פרויליכט, מדרשת מגדל עוז בגוש עציון בראשות הרבנית אסתי רוזנברג, מדרשת מודיעין בראשות הרבנית מלכה שנוולד, מדרשת מכון אורה בירושלים בראשות הרבנית גאולה ניסים, מדרשת מכון טל בירושלים בראשות הרב יהונתן והרבנית תהילה אורן, מדרשת מעיינותייך בירושלים בראשות הרבנית אוראל זוסמן, מדרשת מעיין בשדרות בראשות הרבנית דגנית פלח, מדרשת מעיין גנים בטבריה בראשות הרב שלמה דידי, מדרשת נוב בראשות הרב איתן פרומוב, מדרשת נעם אביב בחולון בראשות הרבנית שולמית בן שעיה, מדרשת נריה בקרית-ארבע בראשות הרבנית יסכה ולדמן, מדרשת נשמת בירושלים בראשות הרבנית חנה הנקין והרבנית אילנה חדד.

מדרשת עורי צפון בעכו בראשות הרבנית טל דנה, מדרשת ראשית במעון בראשות הרבנית שלומית סטיסקין, מדרשת שובה בעופרה בראשות הרבנית ורדית בן-זימרה, מדרשת שילת באלוני שילה בראשות הרב שי גרין, מדרשת שירת הים באולגה בראשות הרבנית אפרת בוארון, מדרשת שירת חברון בקרית-ארבע בראשות הרבנית נעמה אתרוג, מדרשת שירת חנה בירושלים בראשות הרבנית שלומית ולצמן, מדרשת תאירי בבאר שבע בראשות הרב יוסף חכים, מדרשת תכלת מרדכי בצפת בראשות הרבנית טובה אליהו, מדרשת תכלית בעכו בראשות הרבנית עפרה שטרן, מדרשת תמה בירושלים בראשות הרבנית טובה אליה.