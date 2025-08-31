נשיא המדינה יצחק הרצוג בוחן אפשרות להקל על תקופת מאסרו של עמי פופר, שהורשע ברצח שבעה פועלים פלסטינים בשנת 1990 ונידון למאסר עולם, כך מדווח הבוקר (ראשון) העיתון "ידיעות אחרונות".

פופר אמור להשתחרר בעוד כחמש שנים, אך על פי גורמים המעורים בנושא, ההקלה נשקלת רק במקרה שבו תצא לפועל עסקת חטופים שתכלול שחרור מחבלים פלסטינים.

בחודשים האחרונים עסקו מחלקות החנינות בבית הנשיא ובמשרד המשפטים בעבודת מטה מקיפה, במסגרתה נבחנה בקשתם של אסירים ביטחוניים יהודים להקלה בעונשם.

הבקשות נומקו בכך שבעסקאות קודמות שוחררו מחבלים פלסטינים, וכי יש לייצר "איזון" גם ביחס לאסירים היהודים הכלואים.

נכון לעכשיו, הרצוג טרם קיבל החלטה סופית בנושא, אך האפשרות נותרה על שולחן הדיונים ותיבחן בהתאם להתפתחויות בזירה המדינית והביטחונית.