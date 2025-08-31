תיעוד התקיפה צילום: באדיבות המצלם

בשנת 2019 הותקפו שלושה יהודים ששימשו כמשקיפים מטעם מפלגת הליכוד בצפון הארץ, לאחר שהגיעו להצביע בקלפי נגישה באום אל פחם. התוקפים ניסו לבצע בהם לינץ' כשהם נאלצים להימלט מן העיר.

המשטרה פתחה בחקירה ואף עצרה מספר חשודים, אך לפני כשנה החליטה הפרקליטות לסגור את התיק - למרות תיעוד ברור של התקיפה. ארגון חוננו הגיש ערר על ההחלטה.

עו"ד חיים בלייכר המייצג את הנפגעים, תיאר בערר שהוגש את חומרת המקרה: "ביום 9.4.19 באום אל פאחם, תקפו מספר אנשים את המערערים, שעה שניסו לממש את זכותם ולהצביע בקלפי בבית הספר אל מונתבי בעיר. המערערים אשר שימשו כמשקיפים ולא שהו בקלפי שבאזור מגוריהם, נצרכו להצביע סמוך למועד סגירת ההצבעה והופנו ל'קלפי נגישה'. כאשר הגיעו למקום עוכבו בידי שוטר אשר נטל מהם תעודות ופתח בבידוק. בתוך כך התגודדו סביבם בני מיעוטים רבים, אשר הטילו עליהם אימה, וחלקם אף תקפו אותם פיזית".

שלושת המשקיפים נמלטו ברכבם, אולם במהלך מנוסתם נחסמו שוב ושוב על ידי רכבים ואופנועים. "או אז החל מסע בלהות בכבישי העיר. בשלב מסוים נוצר פקק ורכבם נאלץ לעצור. התוקפים ירדו מכלי הרכב, תקפו את רכבם של המערערים באלות וניפצו את השימשה. הם חשו סכנת חיים אך הצליחו להימלט בשנית. בהמשך, בצומת אל-עיון, שוב נחסם רכבם ושוב הותקפו, הוכו ויודו לעברם חפצים".

לדברי בלייכר, חלק מהאירוע תועד במצלמות אבטחה וחלק מהחשודים אף הודו במעורבות, אך הפרקליטות סגרה את התיק. "מדובר באירוע מזעזע בו חוברים עוד ועוד בני מיעוטים תוך מרדף מסכן חיים והשתוללות חסרת רסן במטרה לבצע לינץ' ביהודים. אך בשל תושיית הנהג ובדרך נס ניצלו הנפגעים. אף אחד מהנוכחים לא טרח להזעיק משטרה, וגם השוטר במקום לא פעל לסייע. אנחנו נחושים לדרוש שהמחבלים יבואו על עונשם".