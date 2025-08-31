יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, צפוי להביא בתחילת כנס החורף של הכנסת את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

ההצעה, שאושרה כבר בוועדת שרים לחקיקה, כוללת פיצול התפקיד לשלושה: יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי הפיצול נדרש בשל ניגודי עניינים מוסדיים בין התפקידים השונים. "היועץ המשפטי לממשלה, שמצופה ממנו לייעץ לממשלה ולסייע לה לקדם את מדיניותה במסגרת החוק, נדרש במקביל להחליט על פתיחה בחקירות והגשת כתבי אישום — גם נגד נבחרי ציבור, לרבות שרים — מה שיוצר ניגוד עניינים מובנה".

עוד נכתב כי קיים פער מהותי בין תפקיד היועץ בהליכים אזרחיים ומנהליים, שבהם הוא מייצג את עמדות הממשלה, לבין תפקידו בהליכים פליליים, שבהם עליו לפעול כשליח הציבור כולו, באופן בלתי תלוי וללא משוא פנים.

מטעמו של רוטמן נמסר: "העיסוק בהתנהלותה הכושלת של גלי בהרב מיארה לא יקדם דבר, רק פיצול תפקיד היועמ"ש בחקיקה ראשית ייתן מענה מהיסודות. הצעת החוק שלי תפתור אחת ולתמיד את ניגוד העניינים המובנה הקיים בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ויעשה צדק היסטורי שייתן מענה דורות קדימה.

הצעת החוק שלי תאפשר ליועץ המשפטי להתמקד במתן ייעוץ משפטי לממשלה ולשריה, ולסייע לה להגשים את מדיניותה במסגרת החוק. התובע הכללי יעמוד בראש התביעה הפלילית כגוף עצמאי ויפעל ללא תלות בשיקולים פוליטיים או מוסדיים. ומייצג המדינה בערכאות יהיה אחראי על ייצוג המדינה בהליכים אזרחיים ומנהליים".