יותר ויותר צעירים וצעירות בציבור הדתי־לאומי מוצאים את עצמם אחרי גיל 27 עדיין ללא זוגיות.

לא מדובר בחוסר רצון להתחתן אלא בחסמים רגשיים וחברתיים. הפתרון שמתחיל לצבור תאוצה: מאמנות לזוגיות שמלוות את מחפשי הזוגיות בדרך לחופה מאושרת. משדר זום מיוחד של מרכז "בקרוב" יסביר איך עובדת השיטה.

בשנים האחרונות תופעת הרווקות המאוחרת בציבור הדתי־לאומי הולכת ומתרחבת, והופכת לנושא שיחה מרכזי בקהילות, באולפנות ובשיח הציבורי. על פי ההערכות, מעל 50 אלף צעירים וצעירות מהמגזר עדיין לא מצאו זוגיות, חלקם כבר אחרי גיל שלושים.

חשוב לומר: מדובר בצעירים איכותיים, משכילים, חדורי שליחות ואידיאלים. רבים מהם עוסקים בחינוך, ברפואה, בשירות הציבורי ובתחומי דעת מגוונים. דווקא משום כך הכאב גדול יותר - כיצד ייתכן שחברה כל כך חזקה ומובילה מתקשה לתת מענה לאחד היסודות המרכזיים בהקמת בית בישראל?

להרשמה לכנס 'להוביל לחתונה' >>

המומחים מסבירים כי לרוב לא מדובר בחוסר רצון להתחתן, אלא לפעמים ישנם חסמים רגשיים, תפיסתיים וחברתיים שמונעים מרבים מהרציניים שבין הרווקים להתקדם לקשר יציב. "מי שמגיע היום לאימון לזוגיות הוא בדרך כלל אדם ברמה גבוהה מאוד," אומרת המאמנת חיה ממן, מייסדת מרכז "בקרוב". "אלו לא אנשים 'חלשים', אלא בדיוק להפך - הם אנשים איכותיים, עסוקים, חכמים ועם ציפיות גבוהות. לכן נדרש ליווי מקצועי שמבין לעומק את התהליך שהם עוברים."

הצורך במאמנות מקצועיות בתחום הולך וגובר. נשים בעלות רקע חינוכי או טיפולי מגלות שהן מהוות כתובת טבעית עבור סביבתן - תלמידות, חברות או בנות קהילה - ויכולות, בהכשרה נכונה, להפוך את היכולת הזו לשליחות מקצועית של ממש.

ביום שלישי, 9.9, תקיים חיה ממן משדר זום מיוחד, בו תחשוף את הכלים שמסייעים ללוות מחפשי זוגיות בדרך לחופה. לא מדובר בתיאוריות אלא בשיטה סדורה שהצליחה עד כה ללוות מאות של רווקים ורווקות בציונות הדתית לחתונה. במהלך המשדר תציג ממן הצצה לעולם האימון לזוגיות, ואיך נשים רבות יכולות להצטרף לתחום שממלא בסיפוק ושליחות אמיתית של הקמת בתים בישראל.