חנוכת המעיין החדש לזכר הלוחם אלקנה כהן

בני נוער מהיישוב בית אל יצאו ביוזמה מיוחדת במינה, במסגרתה שיקמו בור מים סמוך ליישוב והפכו אותו למוקד טבע מזמין.

את הפרויקט כולו הקדישו לזכרו של לוחם צה"ל, סמל שלום מנחם הי"ד, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה.

העבודות בוצעו במהלך חופשת הקיץ, כאשר עשרות בני נוער מהיישוב נטלו חלק פעיל בכל שלב: מניקוי הבור, דרך שיקום הסביבה ועד הקמת פינות ישיבה מוצלות לרווחת המטיילים והתושבים.

היוזמה כולה נוהלה על ידי בני הנוער עצמם, אשר ריתכו, קנו חומרי בנייה, יצקו בטון, תכננו וביצעו את הפרויקט מתחילתו ועד סופו. לדברי רכז הנוער בבית אל, סהר שם טוב, בשיחה עם ערוץ 7, "הרצון הגדול של הנוער להיטיב למען חייל קדוש אשר קשור אל היישוב, אל בוגריו, אל הערכים אליהם אנו מחנכים ומחונכים, גורם ליוזמה הזאת להיות משמעותית ביותר עבורנו. אין על הנוער היקר שלנו אשר הרים מאפס דבר כל-כך משמעותי ומיוחד".

הפרויקט לווה לכל אורכו על ידי הוריו של שלום מנחם הי"ד, הרב יהודה ותמר מנחם, שהיו שותפים פעילים בהגשמת החלום. שלט זיכרון מרגש הוצב במקום, ובו נכתב כי "מקום זה הוקם על ידי נוער בית אל בשיתוף המשפחה, לזכרו של החייל הקדוש שלום מנחם הי"ד".

בטקס חנוכת המקום השתתפו עשרות מבני הנוער, נציגים מהמועצה המקומית ומתנועת הנוער, חברים של שלום מנחם הי"ד, רב היישוב הרב אריאל בראלי, וכמובן בני משפחת מנחם.

הקשר העמוק של הנוער אל שלום מנחם הי"ד, שנולד וגדל בבית אל, בא לידי ביטוי גם דרך אחיו, אלישיב מנחם, רכז חב"ב בתנועת הנוער אריאל, אשר פעל מקרוב לקידום היוזמה. המקום, שנבנה בתיאום מלא עם המשפחה, הפך לא רק לפינת חמד, אלא לסמל של ערכים, התנדבות ואחדות קהילתית.